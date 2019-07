Margaret Atwood e Salman Rushdie concorrem ao Booker Prize 2019

Alex Marshall, The New York Times

O romance The Testaments, de Margaret Atwood, aguardada sequência de O Conto da Aia (The Handmaid's Tale), acaba de ser anunciado como um dos concorrentes do Booker Prize, o prestigioso prêmio literário britânico.

LEIA TAMBÉM > Livro de Valeria Luiselli mistura uma íntima história familiar com a violência política do presente

"Um feroz acordo de confidencialidade" proibiu o júri de revelar qualquer detalhe do enredo do livro, disseram membros do júri em cum comunicado ao revelar a lista com os 13 concorrentes. Mas o romance, que será publicado em setembro, é "aterrorizante e emocionante", eles disseram. Margaret Atwood, que ganhou o Booker em 2000 com O Assassino Cego, enfrenta concorrentes fortes, como Quixote, de Salman Rushdie, sobre um vendedor ambulante que viaja pelos Estados Unidos; e 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World, de Elif Shafak, sobre uma prostituta em Istambul.

Muito pouco é conhecido sobre The Testaments, exceto que ele se passa 15 anos depois de O Conto da Aia e é narrado por três mulheres. No ano passado, Atwood disse em um comunicado que ela queria que The Testaments explorasse paralelos entre sua distopia, na qual mulheres são tratatadas como servas reprodutivas, e o atual clima político.

A lista de selecionados é dominada por romances inspirados pelas crises políticas, como The Wall, de John Lanchester, que é situado em uma ilha cercada por uma barreira de concreto para impedir a maré e os imigrantes. A escritora mexicana Valeria Luiselli concorre com O Arquivo das Crianças Perdidas, sobre crianças migrantes. “O brilho da escrita mescla raiva e pena", escreveu Gaiutra Bahadur em uma resenha do livro para o The New York Times.

Uma nova lista com seis finalistas será anunciada no dia 3 de setembro e o vencedor, que vai ganhar US$ 62 mil, será anunciado em cerimônia a ser realizada em Londres no dia 14 de outubro.

Livros e escritores que concorrem ao Booker Prize 2019

Margaret Atwood, com The Testamentes

Kevin Barry, com Night Boat to Tangier

Oyinkan Braithwaite, com My Sister, The Serial Killer

Lucy Ellmann, com Ducks, Newburyport

Bernardine Evaristo, com Girl, Woman, Other

John Lanchester, com The Wall

Deborah Levy, com The Man Who Saw Everything

Valeria Luiselli, com Arquivo das Crianças Perdidas (publicado no Brasil pela Alfaguara)

Chigozie Obioma, com An Orchestra of Minorities

Max Porter, com Lanny

Salman Rushdie, com Quixote (será publicado no Brasil pela Companhia das Letras)

Elif Shafak, com 10 Minutes 38 Seconds in This Strange World

Jeanette Winterson, com Frankissstein