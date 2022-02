Mais de mil escritores condenam invasão russa à Ucrânia

Mais de mil escritores - entre eles o britânico Salman Rushdie, a canadense Margaret Atwood e os ganhadores do Prêmio Nobel Orhan Pamuk e Svetlana Alexievich - manifestaram sua solidariedade para com a Ucrânia e pediram o fim da invasão russa.

Em uma carta aberta publicada no domingo, 27, pela associação mundial de escritores PEN International, os autores disseram estar "consternados com a violência deflagrada pelas forças russas na Ucrânia" e lançaram um apelo "urgente pelo fim do derramamento de sangue".

"Estamos unidos na condenação de uma guerra sem sentido, causada pela recusa do presidente (russo) Vladimir Putin em aceitar o direito do povo ucraniano de debater sua futura orientação e sua história, sem a ingerência de Moscou", afirmam os autores da carta, também publicada em russo e ucraniano.

Na mensagem, à qual aderiu a jornalista Maria Ressa, também ganhadora do Nobel da Paz, seus signatários destacam que estão unidos para "apoiar escritores, jornalistas, artistas e todo povo ucraniano, que está vivendo horas sombrias".