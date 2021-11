Magalu oferece cashback a quem adquirir livros de autores negros

Por conta do Dia da Consciência Negra, a loja Magalu realiza uma promoção com objetivo de "dar visibilidade à vasta produção de autores negros nacionais" neste sábado, 20 de novembro. Quem adquirir algum dos 60 livros listados pela empresa por meio de um aplicativo, terá o 'dinheiro de volta' por meio de cashback.

Torto Arado, de Itamar Vieira Junior, Pequeno Manual Antirracista e Lugar de Fala, de Djamila Ribeiro, Sobrevivendo no Inferno, do grupo Racionais MC's, além de obras de autores como Emicida, Lázaro Ramos, Sueli Carneiro, Machado de Assis e Lima Barreto estão entre as selecionadas para a promoção. Para conferir a lista completa, clique aqui.

Sobre a forma como o dinheiro será 'retornado' ao comprador, a empresa explica: "O dinheiro de volta nas compras, uma prática conhecida como cashback, será depositado na carteira virtual Magalu Pay. O dinheiro poderá ser usado no pagamento de contas, transferências ou em novas compras no aplicativo. O cashback do Magalu é 'garantido', ainda que o cliente não tenha a conta do Magalupay no momento da compra. O valor é depositado quando a conta é aberta - prática inédita no mercado. Assim que ele abrir a conta, os valores do cashback estarão disponíveis no SuperApp Magalu, sem a necessidade de fazer download de outro aplicativo."

A empresa ainda destaca que "a compra é limitada a uma unidade do mesmo livro por pedido e a promoção é válida enquanto durarem os estoques".