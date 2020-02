Lygia Fagundes Telles inspira curso de redação em São Paulo

Aos 96 anos, a escritora Lygia Fagundes Telles inspira um curso de redação que começa no dia 13 de fevereiro e vai até 5 de março, no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, em São Paulo. As aulas serão ministradas pela escritora, jornalista e arte-educadora Silvana Salerno às quintas e o curso é indicado para maiores de 16 anos.

Com o título Venha ver o pôr do sol, o curso de redação é prático e será apoiado na obra de uma das maiores escritoras brasileiras. A leitura dos seus contos será acompanhada de atividades artísticas e de exercícios literários. Serão trabalhadas as ferramentas básicas para escrever - do início do texto à criação da cena e do personagem, o conflito, a personalidade do texto, etc. até o ponto final. Os textos criados durante o curso serão lidos e comentados.

São apenas 30 vagas e a inscrição custa R$ 30.

Venha ver o pôr do sol: Inspirações de Lygia Fagundes Telles

Centro de Pesquisa e Formação do Sesc (Rua Dr. Plínio Barreto, 285 - 4º andar. Tel. 3254-5600)

Data: 13/2 a 5/3, quintas, das 10h às 13h

Inscrição: R$ 30 (inteira); R$ 15 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e professor da rede pública); R$ 9 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e dependentes).