Longe das netas, avó cria podcast com histórias personalizadas para amenizar a distância

A jornalista Ivani Cardoso fez, anos atrás, um curso de escrita criativa com o escritor e cronista do Estadão Ignácio de Loyola Brandão e, mais recentemente, um de poesia. Mas foi a saudade das netas durante a quarentena que a colocou na frente do computador a escrever histórias e, depois, diante de um gravador, a registrá-las.

Hoje, essas historinhas personalizadas, que colocam Helena, 5, e Julia, 1, no centro do enredo que mistura ora personagens clássicos da literatura, ora princesas, estão reunidas no podcast Histórias da Vovó, disponível no Spotify e atualizado uma vez por semana com uma nova aventura, quase sempre situada na chácara onde as meninas estão isoladas há mais de quatro meses.

“Minha relação com a Helena sempre foi ligada a histórias. Ela gosta de me dar um tema e invento alguma coisa. Tentei continuar por ligação de vídeo, mas criança não tem paciência. Então resolvi gravar. Foi um sucesso”, conta. Hoje é uma animação quando os pais avisam que chegou mensagem da avó.

Essa nova atividade amenizou a distância imposta pela pandemia e, ao mesmo tempo, ajudou a jornalista a superar o início pesado da quarentena. “O coronavírus mudou nossa vida, não sabíamos o que ia acontecer, eu olhava pela janela e via aquela São Paulo vazia, senti uma saudade imensa das meninas, a quem via de uma a duas vezes por semana”, diz. “Escrever e gravar essas histórias devolveu um lado lúdico para a minha vida. As histórias saem muito facilmente e é muito bom ver que consigo fazer isso. Não me dá trabalho nenhum, só prazer.”

Em uma das histórias, apareceu na chácara Mary Poppins, que foi ajudar a família quando a babá foi visitar a mãe. Nos dois dias em que fica por lá leva até as meninas para tomar banho de cachoeira. Em outra, quem chega lá é Emília, chateada com a turma do Sítio do Picapau Amarelo, buscando abrigo e amizade.

A brincadeira entre a jornalista e as netas está se espalhando e vem inspirando outras avós, amigas de Ivani. Há também quem comece a pedir histórias com personagens meninos – e esta semana entrou no ar Soldadinhos de Chumbo.

“São todas histórias simples, curtas, personalizadas e que têm a ver com o universo delas. Acho que é por isso que funcionam”, diz Ivani Cardoso, que chega mais leve nesta nova fase da quarentena.