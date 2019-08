Livros e filmes para entender os transtornos alimentares

Com o lançamento do livro Confissões de Uma Garota Linda, Popular e (Secretamente) Infeliz, em que Thalita Rebouças apresenta uma protagonista que é invejada na escola e desejada, mas que não consegue lidar com suas angústias e desenvolve transtornos alimentares, o Caderno 2 selecionou outros livros e filmes para quem quer entender melhor os transtornos alimentares - uma doença que afeta milhares de pessoas no mundo todo.

Thalita Rebouças, uma das principais autoras de livros para adolescentes do País, vem abordando, como ela explica em entrevista ao Estado, temas delicados e urgentes em sua série Confissões, que apresenta agora seu terceiro volume - haverá mais um ainda. “Recentemente, soube de duas leitoras minhas, que me acompanham há anos, que tentaram suicídio. É algo que preciso falar também. Suicídio nunca pode ser uma opção. Está nos meus planos futuros escrever sobre um adolescente que pensa em tirar a própria vida”, revela a autora.

Filmes sobre transtornos alimentares

Magra (Thin)

Este documentário da HBO de 2006, mostra a luta de quatro jovens mulheres contra a anorexia: Brittany, de 15 anos, quer ser magra para ganhar aceitação de seus colegas (sua mãe também sofreu de distúrbios alimentares); Shelly, de 25 anos, tem combatido a anorexia por seis anos, e chegou ao Renfrew (instituição em que é gravado o documentário) com uma sonda de alimentação cirurgicamente implantada em eu abdome; Alisa, de 30 anos, vomita compulsivamente; e Polly, de 29 anos, que está há anos oscilando entre tratamentos e recaídas, frequentemente burla as regras e os procedimentos da instituição. A câmera segue essas quatro mulheres em lugares nunca antes filmados: em sessões de terapia individual e em grupo, durante as tortuosas horas das refeições, pesagens bem cedo, discussões quentes com os funcionários, e tensos encontros com os familiares.

​Anorexia – A Ilusão da Beleza (Starving in Suburbia)

Filme de 2014, dirigido por Tara Miele, conta a história de uma dançarina de 17 anos que conhece o site Thinspiration, uma comunidade que incentiva a magreza excessiva entre as jovens. Adepta, ela passa parar de comer e aumenta os exercícios físicos. Quando sua família percebe o que está acontecendo, a garota já está dominada pela anorexia.

O Mínimo Para Viver (To the Bone)

Polêmico filme da Netflix, O Mínimo Para Viver (2017) retrata uma jovem (Lily Collins) que está lidando com um problema que afeta muitos jovens no mundo: a anorexia. Sem perspectivas de se livrar da doença e ter uma vida feliz e saudável, ela passa os dias sem esperança. Porém, quando ela encontra um médico (Keanu Reeves) não convencional que a desafia a enfrentar sua condição e abraçar a vida, tudo pode mudar.

Por Amor à Nancy

Baseado em fatos reais, Por Amor à Nancy, drama drama de 1994 dirigido por Paul Schneider, acompanha a um casal Sally e Thomas Walsh (Jill Clayburgh e William Devane) na descoberta de que sua filha, a jovem Nancy (Tracey Gold), tem anorexia. Eles internam a filha numa clínica especializada, mas Nancy, maior de idade, recusa o tratamento e perde a vontade de viver.

Livros sobre transtornos alimentares

Incabível

Incabível (Editora Patuá, R$ 40) é seu primeiro livro solo de Dani Rosolen, uma forma que encontrou de compartilhar os desafios e os pensamentos vividos durante a anorexia e a compulsão alimentar.

“Nem pra morrer estava no peso ideal

já imaginava o caixão

uma caixinha de fósforos.”

Sua Voz Dentro de Mim

Sua Voz Dentro de Mim (Rocco, 192 págs., R$ 28) é o livro de memórias da jornalista, escritora e roteirista Emma Forrest. Aos 22 anos, ela parecia levar uma vida maravilhosa: havia deixado a casa dos pais em Londres, cidade onde foi criada, para morar em Nova York, tinha um contrato com o jornal The Guardian e estava prestes a publicar seu primeiro livro. Mas, por trás da aparência bem-sucedida, havia uma jovem com sérios problemas psiquiátricos, que se cortava com gilete, sofria de bulimia e era extremamente autodestrutiva. Ao chegar ao ponto em que não sentia quase nada, somente dor e tristeza, Emma começa a frequentar o consultório do psiquiatra e, ainda assim, após algumas sessões, ela tenta o suicídio.

​Nutrição e Transtornos Alimentares

Embora Nutrição e Transtornos Alimentares (Manole, 548 págs., R$ 81,99), organizado por Sonia Philippi, Sonia Tucunduva P. Marle Alvarenga e Fernanda Baeza Scagliusi, seja focado na nutrição, ele foi construído a partir de uma concepção transdisciplinar. Assim, também é indicado a estudantes e profissionais das áreas de Medicina, Psicologia, Terapia Ocupacional, Enfermagem e Educação Física. De forma didática, escrito com base na literatura científica e na experiência de diferentes profissionais que tratam desse assunto, o livro apresenta os transtornos alimentares e as temáticas associadas a eles e também manuais de terapia nutricional para pacientes com anorexia e bulimia nervosa, e com transtorno da compulsão alimentar periódica.

Psicanálise de transtornos alimentares

Organizado por Ana Paula Gonzaga e Cybelle Weinberg, Psicanálise de Transtornos Alimentares - Vol. 1 (Primavera Editorial, 284 págs., R$ 38,90; há ainda um segundo volume) traz importantes reflexões que resultam do exercício clínico da psicanálise e do estudo sistematizado para compreender o funcionamento metapsicológico de pacientes com anorexia e bulimia nervosas. A obra reúne artigos de especialistas em transtornos alimentares, nacionais e internacionais, e representa a união de esforços em torno do compromisso de divulgar informações sobre patologias alimentares cuja prevenção e tratamento demandam uma nova abordagem.