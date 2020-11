Livros com desconto: Feira da USP entra na reta final e Amazon faz ação com obras de autores negros

A Festa do Livro da USP termina neste domingo, 15, às 23h59. Com descontos mínimos de 50%, ela atraiu este ano, pela primeira vez, leitores de todo o Brasil ao promover sua 21ª edição longe da Cidade Universitária e online.

Não houve a tradicional aglomeração de pessoas em busca de promoção de livros - na feira presencial, especialmente nos últimos momentos do evento, era possível encontrar livros com até 90% de desconto. Mas houve alguma instabilidade no site.

É no site que o público encontra a relação das cerca de 170 editoras que participam este ano e a lista de livros com desconto. Há títulos para todos os gostos e para todas as idades - publicados por editoras grandes ou independentes, comerciais ou acadêmicas. A venda é feita pela própria editora, em seu próprio site, com frete e condições definidas por cada uma.

Paralelamente, a Amazon, por meio de um grupo de funcionários negros da empresa, fez uma seleção de livros para o Mês da Consciência Negra e vai reverter 15% do valor da venda desses livros escolhidos para a ONG Desabafo Social.

Entre os títulos que fazem parte da ação, de autores negros ou que se engajam na luta antirracista, estão Mulheres, Raça e Classe, de Angela Davis; Minha História, de Michele Obama; Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro; Olhos d’água, de Conceição Evaristo; Hibisco Roxo, de Chimamanda Ngozi Adichie; Torto Arado, de Itamar Vieira Junior; Amoras, de Emicida; Sinto o Que Sinto: E A Incrível História de Asta e Jaser, de Lázaro Ramos; e O Pequeno Príncipe Preto, de Rodrigo França. A ação da Amazon, que termina dia 30, inclui outros itens, como produtos de beleza e brinquedos.