Livro em miniatura de Charlotte Brontë é vendido por mais de US$ 1 milhão

Menor que uma carta de baralho, um livro de poemas escrito por Charlotte Brontë (1816-1855) quando ela tinha 13 anos foi comprado por US$ 1,25 milhão por uma associação literária britânica, que anunciou nesta segunda-feira, 25, que vai doá-lo ao museu dedicado a essa autora inglesa do século XIX.

Com o título A Book of Rhymes by Charlotte Brontë, Sold by Nobody, and Printed by Herselt (Um Livro de Rimas de Charlotte Brontë, Vendido por Ninguém e Impresso por Ela Mesma), o manuscrito de papel pardo de 15 páginas, datado de 1829, costurado à mão e composto por uma coleção de dez poemas inéditos, foi anunciado na semana passada em Nova York.

Colocado à venda por um proprietário anônimo, foi comprado por US$ 1,25 milhão pela Friends of National Libraries, uma organização britânica sem fins lucrativos que trabalha para preservar a herança literária do país.

"Salvar o pequeno livro de Charlotte Brontë é uma grande conquista para o Reino Unido", afirmou Geordie Greig, presidente da associação, que o doará ao Museu Brontë, situado em Haworth, no norte da Inglaterra, onde a escritora cresceu.

Nascida há 206 anos em 21 de abril de 1816, quando criança Charlotte se divertia com suas irmãs e irmão inventando histórias intrincadas em um mundo de fantasia sofisticado.

Seu trabalho posteriormente gerou clássicos da literatura inglesa como Jane Eyre de Charlotte Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes de Emily Brontë e A Inquilina de Wildfell Hall de Anne Brontë.

Em novembro de 2019, um manuscrito em miniatura de Charlotte Brontë já havia sido vendido por cerca de US$ 850 mil.

Em dezembro passado, os Amigos das Bibliotecas Nacionais já compraram uma coleção de livros e manuscritos, incluindo sete miniaturas de Charlotte, por 15 milhões de libras (US$ 19,5 milhões).