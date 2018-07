Livro e seminários discutem trajetória de Antonio Candido

Seminários, eventos e publicações vão celebrar o centenário de nascimento de Antonio Candido (24 de julho).

A Editora 34 lança, no segundo semestre, um livro com textos de mais de 30 autores nacionais e estrangeiros, como Alfredo Bosi, Beatriz Sarlo e Michael Löwy. Antonio Candido – 100 Anos tem organização de Maria Augusta Fonseca e de Roberto Schwarz e terá um texto inédito de Antonio Candido – Como e Porque Sou Crítico – cujo título, com o “porque” junto, se refere a José de Alencar.

+ Walnice Nogueira Galvão: Antonio Candido, 100 anos

O Centro de Pesquisa e Formação do Sesc (Rua Dr. Plínio Barreto, 285) abre nesta quarta-feira, 18, um ciclo de palestras para discutir a vida, obra e militância política do intelectual – as inscrições, gratuitas, foram encerradas, mas existe a possibilidade de acompanhar as sessões do lado de fora do auditório, pelo circuito interno de TV. A abertura, às 14h, fica por conta do cantor Passoca, interpretando canções caipiras que remetem ao livro Os Parceiros do Rio Bonito, seguido de palestra de Laura de Mello e Souza, professora aposentada do Departamento de História da USP e filha de Antonio Candido.

Entre outros nomes que participam do seminário, estão Walnice Nogueira Galvão, Telê Ancona Lopez, João Cezar de Castro Rocha e Paulo Vannuchi (clique aqui para ver a programação).

A Ocupação Antonio Candido segue no Itaú Cultural até o dia 12 de agosto (parte do material também pode ser acessada no site do projeto, assim como a publicação da mostra).

+ Acervo de Antonio Candido e Gilda de Mello e Souza deve abrir a pesquisas em 2019

O próximo número da Revista USP, previsto para sair na próxima terça, 24, é inteiramente dedicado a Antonio Candido, com um dossiê organizado pelo professor aposentado Antonio Dimas de Moraes.

Também na USP, a Articulação Discente para o Pensamento Brasileiro recebeu trabalhos para o seminário Antonio Candido: 100 Anos, que será realizado entre os dias 10 e 13 de setembro. Os eixos do evento vão desde a crítica literária do intelectual até análises da realidade sociopolítica nacional a partir do seu pensamento – informações sobre programação e inscrições ainda não foram divulgadas.