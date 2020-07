Livro de receitas reúne renomados chefs do mundo para incentivar a criançada na cozinha

O isolamento social imposto pelo novo coronavírus fez muita gente repensar as relações familiares, sobretudo entre pais e filhos. E o livro Childfood – Receitas para Jovens Coolinary Explorers reúne chefs renomados de todo o mundo, que elaboraram 23 receitas para incentivar as crianças a compartilharem momentos inesquecíveis na cozinha com os adultos. “Todo mundo, mas principalmente as crianças, cresce quando tenta fazer algo diferente. Preparar pratos ajuda a aumentar a atenção aos detalhes, a melhorar a autoestima e a ter momentos de diversão com os pais, irmãos mais velhos ou responsáveis. É muito importante que os pais/responsáveis passem um tempo de qualidade com os filhos, porque os filhos nunca esquecerão esses momentos, nem os pais. Criar na cozinha é uma atividade incrível, então o que é melhor do que cozinhar e compartilhar uma refeição juntos?”, afirma o jornalista italiano Luca Scarcella, autor da obra, em entrevista ao Estadão.

Antes de se tornar jornalista, Lucas Scarcella, de 31 anos, se formou em piano no Conservatório de Turim, na Itália. “Então, aos 22, durante a universidade, comecei a trabalhar como jornalista, usando minhas habilidades e conhecimentos musicais também nesta área. Todo projeto, investigação ou documentário que eu crio é baseado em teoria musical, com melodia, harmonia e ritmo. Por exemplo, você pode encontrar a melodia no Childfood nas receitas. A harmonia é a combinação de histórias e ilustrações. E o ritmo é a parte dos desenhos e das páginas em que as crianças podem liberar sua criatividade”, declara. Ele se mudou para Los Angeles, nos Estados Unidos, no ano passado. “Um dos meus objetivos de vida é abrir um restaurante em Lisboa quando eu for um avô simpático”, brinca. Scarcella sempre teve uma relação de afeto com a gastronomia: “Como italiano, adoro comida. Principalmente adoro compartilhar uma refeição com amigos, cozinhar para eles. Boa comida e boa companhia fazem todos nós felizes”, diz.

Scarcella conseguiu reunir 23 chefs, os chamados ‘Coolinary Explorers’, para estimular as crianças na cozinha. A lista conta com três brasileiro: Bel Coelho, Jefferson Rueda e Guga Rocha. Chefs retratados pela série Chef’s Table, da Netflix, também estão no livro, como o italiano Massimo Bottura, o argentino Francis Mallmann, o peruano Virgilio Martinez, o indiano Gaggan Anand, o russo Vladimir Mukhin, além do colombiano Juan Manuel Barrientos e do espanhol, Andoni Luis Aduriz. As crianças podem conhecer a longa jornada que os ingredientes fizeram ao longo da história, como os astecas, além de apreciar desenhos feitos por 23 ilustradores diferentes, um para cada receita.

Uma das propostas de Childfood – Receitas para Jovens Coolinary Explorers é promover a diversidade. “Pensando em atingir uma grande quantidade de pessoas, decidi incluir os melhores chefs do mundo, transmitindo a mensagem de que a comida pode ser uma boa chance de construir pontes e derrubar muros, contra o racismo, a ignorância e a intolerância”, relata o autor.

Além disso, a venda do livro, disponível exclusivamente na plataforma Kickstarter, apoiará os projetos internacionais Charity: Water e Share The Meal, do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. “Desde o início, eu queria envolver uma grande organização sem fins lucrativos - e o primeiro nome da minha lista foi a Charity: Water porque, sem o acesso à água potável, tudo se torna impossível, literalmente tudo, inclusive viver. Todos os anos, mais de um milhão de crianças morrem por causa da falta de água, mais do que por causa de todas as guerras e doenças combinadas. Com o livro, tentaremos levar água limpa para comunidades carentes. A cada cinco livros vendidos, a Charity: Water trará água limpa para uma criança necessitada. Além disso, podemos contar com o apoio do Share The Meal, do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas: dentro do livro, será possível encontrar um QR Code para se juntar ao nosso time no aplicativo Share The Meal. Por meio dele, será possível doar US$ 0,50, exatamente o que é necessário para alimentar uma criança faminta por um dia inteiro”, afirma o autor Lucas Scarcella.

O livro Childfood – Receitas para Jovens Coolinary Explorers é composto por quatro partes. A primeira é dedicada a conhecer os chefs e os ingredientes de cada receita – e traz uma foto do resultado final do prato. A segunda conta a história da receita. As crianças aprenderão sobre a origem dos ingredientes. Na terceira parte, algumas páginas estão disponíveis para colorir ou incrementar desenhos. Por fim, o leitor pode contar as próprias histórias e criar (ou desenhar) a versão das receitas.

O livro está disponível para venda apenas na plataforma Kickstarter, por US$ 35.