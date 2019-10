Livro com citações de Toni Morrisson será lançado em dezembro

Um livro baseado no trabalho da escritora americana Toni Morrisson será lançado em dezembro. The Measure of Our Lives: A Gathering of Wisdom incluirá citações dela, incluindo trechos de romances famosos como Amados, e Cântico de Salomão.

A editora descreve o livro como uma destilação de seus principais temas, incluindo "transcendência pela imaginação; o eu e seus descontentamentos; as vicissitudes do amor; o turbilhão da memória; o poder singular das mulheres; o pecado americano original da escravidão; a falência da opressão racial; a humanidade complexa; e arte dos negros." O prefácio é de Zadie Smith, adaptado de um tributo que ela escreveu logo depois que a escritora morreu em agosto, aos 88 anos.

As 128 páginas foram montadas por Errol McDonald, editor executivo e vice-presidente do Knopf Doubleday Publishing Group. Segundo ele, o livro é uma resposta à "tremenda adulação" que Morrisson recebeu após sua morte. Ele pretende que A Medida de Nossas Vidas sirva como uma introdução para novos leitores e uma lembrança ideal para admiradores de longa data.

O título da obra vem de uma das frases mais famosas de Morrison, sobre as próprias palavras: "Nós morremos. Esse pode ser o sentido da vida. Mas nós fazemos linguagem. Essa pode ser a medida de nossas vidas."