Leilão de rara primeira edição de 'Harry Potter' terá valor inicial de 250 mil dólares

Um exemplar da rara primeira edição do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, com alguns erros e assinado pela autora J.K. Rowling, será leiloado pela Christie's em Londres, com a casa de leilões solicitando ofertas a partir de 200 mil libras (250 mil dólares).

A publicação é uma das 500 cópias de capa dura do livro que foram impressas em uma tiragem inicial em 1997. Trezentas delas foram enviadas para bibliotecas. O livro que está sendo vendido pela Christie's está entre os outros 200 exemplares existentes.

Leia Também Confira quais livros podem fazer de suas férias uma aventura inesquecível

"Algumas coisas parecem ter dado errado na produção dos livros", disse Mark Wiltshire, especialista em livros impressos e co-curador da exposição A Arte da Literatura, da Christie's, em entrevista à Reuters.

"Na contracapa, por exemplo, filosofal, que é uma palavra-chave... está mal escrito 'filosfal', o segundo 'o' está faltando. Também na página 53, na lista de itens que os alunos são convidados a levar para Hogwarts com eles, 'uma varinha' é repetido duas vezes".

Rowling era totalmente desconhecida na época, mas o livro sobre o mundo mágico de bruxos e dos feiticeiros se tornou um grande sucesso ao redor do mundo, resultando em uma série inteira e uma enorme franquia de filmes.

"Em muitos aspectos, este livro é a manifestação física de uma memória mágica para tantas pessoas, e é isso que o torna tão desejável", disse Wiltshire.