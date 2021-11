Lançamentos resgatam memória de Dante Alighieri nos 700 anos de sua morte

Editoras lançaram no Brasil uma série de livros que resgatam a memória de Dante Alighieri (1265-1321) nos 700 anos da morte do sumo poeta.

Três deles chegaram às livrarias na última terça-feira (9), pelas mãos da Companhia das Letras, incluindo uma reedição do Inferno, a primeira e mais celebrada parte da Divina Comédia, obra-prima de Dante.

Em formato bilíngue, a edição tem tradução dos professores Emanuel França de Brito (UFF), Maurício Santana Dias (USP) e Pedro Falleiros Heise (UFSC), além de gravuras de Evandro Carlos Jardim.

Além disso, a editora lançou no Brasil a biografia Dante, do historiador italiano Alessandro Barbero, que reconstitui a época e a vida do sumo poeta. A tradução é de Federico Carotti.

Por fim, Vida de Dante, lançado pelo selo Penguin-Companhia, é um tratado de outro gigante da literatura italiana, Giovanni Boccaccio (1313-1375), sobre o poeta por quem nutria grande admiração. Com tradução de Pedro Falleiros Heise, a obra apresenta uma defesa da poesia e traz elementos para a compreensão do mito de Dante.

Já a Editora Parábola lançou em setembro uma obra do poeta pouco conhecida no Brasil, De Vulgari Eloquentia: Sobre a eloquência em língua vulgar, tratado no qual o florentino explica a diversidade linguística e as diferenças entre a língua escrita e a falada.

Com tradução de Francisco Calvo Del Olmo, professor de pós-graduação em letras da UFPR, o volume tem texto bilíngue em português e latim. "Dante continua presente e fecundo e, com esta edição, nosso objetivo é que ele esteja mais presente no panorama dos estudos da linguagem brasileiros", afirmou Del Olmo. (ANSA)