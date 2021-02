Kindle: veja preços e diferenças entre os três modelos

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Cada vez mais pessoas ao redor do mundo se rende ao universo dos livros digitais, abrindo um leque imenso de possibilidades a poucos cliques de distância. O Kindle, da Amazon, é o dispositivo mais famoso para a leitura dessas obras, pois possui tecnologia avançada que regula a luz da tela e não cansa os olhos, proporcionando uma experiência prazerosa até para quem passa horas entretido com as histórias.

Além disso, há vários outros benefícios, como ajuste no tamanho da letra e possibilidade de anotações no próprio aparelho. Na lista abaixo, fizemos a comparação entre três modelos de Kindle, o 10ª geração, o Paperwhite e o Oasis, destacando as características e vantagens de cada um.

Ficou interessado? No site da Amazon, você pode adquirir os produtos e experimentá-los por até 30 dias - se não gostar, o dinheiro é devolvido.

E lembrando que a Amazon também possui um serviço de assinaturas de eBooks chamado Kindle Unlimited, que oferece acesso a mais de 1 milhão e obras de autores nacionais e internacionais, para você ler onde e quando quiser.

Compare 3 modelos de Kindle

Kindle 10ª geração

Preço: R$ 331,55 (8 gigas)

Peso: 161 g

Tela: 6 polegadas, antirreflexo

Dimensão: 160 x 113 x 8,7 mm

Resolução: 167 ppi

Cores: preta e branca

À prova d'água: não

Mudança de página: tela sensível ao toque

Iluminação embutida: sim, 4 LEDs

Kindle Paperwhite

Preço: R$ 474,05 (8 gigas) e R$ 616,55 (32 gigas)

Peso: 182 g

Tela: 6 polegadas, antirreflexo

Dimensão: 167 x 116 x 8,1 mm

Resolução: 300 ppi

Cores: preta

À prova d'água: sim, até 60 minutos e 2 metros de profundidade em água doce

Mudança de página: tela sensível ao toque

Iluminação embutida: sim, 5 LEDs

Kindle Oasis

Preço: R$ 1.091,55 (8 gigas) e R$ 1.234,05 (32 gigas)

Peso: 188 g

Tela: 7 polegadas, antirreflexo

Dimensão: 159 x 141 x 3,4-8,3 mm

Resolução: 300 ppi

Cores: grafite

À prova d'água: sim, até 60 minutos e 2 metros de profundidade em água doce

Mudança de página: tela sensível ao toque + botões de virada de página

Iluminação embutida: sim, 25 LEDs + sensor de luz adaptável + ajuste de temperatura de luz

