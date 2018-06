Jorge Amado e Carlos Drummond de Andrade foram considerados para o Nobel de Literatura de 1967

Um documento divulgado no início do ano pela Academia Sueca mostra os escritores brasileiros Jorge Amado e Carlos Drummond de Andrade numa lista de "finalistas" do Prêmio Nobel de Literatura de 1967. Os arquivos da instituição são divulgados apenas 50 anos depois da escolha.

A lista também mostra escritores aclamados, porém nunca premiados com o Nobel, como Jorge Luis Borges e Graham Greene. O vencedor de 1967 foi o escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias.

Na ocasião, a Academia elogiou o trabalho de Asturias "por seu feito literário vívido, fortemente baseado nos traços nacionais e nas tradições dos povos indígenas da América Latina" — é curioso notar que uma descrição muito parecida poderia ter sido atribuída à obra de Amado.

O nome do escritor baiano foi sugerido pela União Brasileira de Escritores, pela Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, e por professores das universidades do Texas, da Columbia e de Vanderbilt, nos Estados Unidos. O nome de Drummond foi sugerido pelo poeta foi poeta sueco Gunnar Ekelöf (1907-1968).

Um tuíte da conta oficial do Prêmio Nobel afirma que o Comitê de Literatura não entrou acordo naquele ano — o presidente sugeriu o nome de Greene, e outros membros queriam dividir o Prêmio entre Borges e Asturias.

The members of the Nobel Committee for Literature disagreed in 1967 – the chairman suggested Graham Greene (never awarded) and other members suggested a shared Prize to Miguel Angel Asturias and Jorge Luis Borges. In the end, the 1967 Nobel Prize was awarded to Asturias. — The Nobel Prize (@NobelPrize) 12 de janeiro de 2018