J.K. Rowling ironiza tweet em que Trump se orgulha de ser escritor

LONDRES - A autora britânica J.K. Rowling, criadora da saga Harry Potter, publicou vários comentários no Twitter repletos de ironias em resposta a uma mensagem postada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na qual o líder se gabava de ser escritor.

A autora britânica ressaltou, além disso, um erro ortográfico cometido por Trump na mensagem, que foi apagada de sua conta oficial e substituída por uma versão corrigida horas mais tarde.

"Depois de ter escrito muitos livros best-sellers e me orgulhar da minha habilidade para escrever, devo destacar que as Fake News (notícias falsas) gostam de debruçar constantemente meus sobre tweets em busca de erros", publicou o presidente.

"Sério, Donald Trump é o melhor escritor da Terra", ironizou Rowling, que ressaltou que alguém "explicou" ao presidente como se escreve a palavra inglesa "pore", que o líder havia se referido na primeira versão de seu tweet como "pour".

hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

someone told him how to spell 'pore'

hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha pic.twitter.com/Gf2xxKyFlp — J.K. Rowling (@jk_rowling) 3 de julho de 2018