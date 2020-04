J. K. Rowling se recupera de suspeita da covid-19

J.K. Rowling, autora de Harry Potter, informou nesta segunda-feira, 6, que se recuperou de um caso suspeito de covid-19 após duas semanas doente. “Nas últimas duas semanas, tive todos os sintomas de C19 (embora não tenha sido testada)”, disse Rowling em sua conta no Twitter. Ela também compartilhou um vídeo de uma técnica de respiração que, segundo ela, a ajudou a tratar seus piores sintomas e estava sendo orientada pelo marido, que é médico no Reino Unido.

“Estou realmente completamente recuperada e queria compartilhar uma técnica recomendada pelos médicos, que não custa nada, não tem efeitos colaterais desagradáveis, mas poderia ajudar muito você/seus entes queridos, como fez para mim”, acrescentou.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020