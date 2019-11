J. K. Rowling é a autora mais citada na Bienal do Rio; Djamila Ribeiro na Flup, diz nova pesquisa

Mais completo levantamento sobre o hábito de leitura do brasileiro, a Pesquisa Retratos da Leitura chega à sua 5.ª edição, com pesquisadores indo a campo a partir da próxima semana, com algumas novidades. Uma delas é a parceria e o patrocínio do Itaú Cultural, que vai permitir ampliar sua amostra e também incluir algumas perguntas mais voltadas à literatura, e não apenas à leitura.

A outra novidade é a decisão de realizar pesquisas, menores do que a original, em festivais literários para conhecer o perfil do brasileiro que frequenta esse tipo de evento e que já é, portanto, uma pessoa ligada a livros. Foram feitas duas este ano - na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro e na Festa Literária das Periferias (Flup), no Vidigal - e os resultados serão apresentados nesta quinta-feira, 7, no Rio.

Comparando com a 4.ª edição da Pesquisa Retratos da Leitura, o levantamento concluiu que a média de livros lidos pelo visitante dos dois eventos é duas vezes maior do que entre a população em geral. Enquanto 30% dos brasileiros gostam muito de ler, o índice da Flup fica em 77% e o da Bienal, em 74%.

Outro dado curioso. Na Bienal, as pessoas disseram que amigos, professores e mídias sociais tiveram papel relevante na indicação do último livro que leram. Na Flup, a principal motivação para a leitura é a identificação com o autor ou autora.

Quando perguntados sobre o autor do último livro lido ou em leitura, J. K. Rowling, autora da saga Harry Potter, foi a mais citada pelos entrevistados da Bienal, seguida por Augusto Cury, George R. R. Martins, Dan Brown e Machado de Assis. Os livros mais lidos foram A Bíblia, O Diário de Anne Frank, Harry Potter, A Sutil Arte de Ligar o F*da-se e A Culpa é das Estrelas.

Quando as mesmas perguntas foram feitas na Flup, os autores mais citados foram Djamila Ribeiro, Angela Davis, Machado de Assis, Grada Kilomba e Jess Oliveira, dividindo a quarta colocação, e Lázaro Ramos. E os livros foram Na Minha Pele, biografia de Lázaro Ramos, Memórias da Plantação: Episódios de Racismo Cotidiano, O Diário de Anne Frank, Quem Tem Medo de Feminismo Negro e Vidas Secas. 46% dos entrevistados na Flup se declarou preta, de acordo com a classificação de raça do IBGE - essa pergunta não havia sido incluída no levantamento da Bienal, anterior ao da Flup, e estará nas próximas edições previstas para a Fliaraxá, Bienal de São Paulo, Cooperifa e Flip.

Principais resultados da Pesquisa Retratos da Leitura na Bienal do Rio e Flup

Perfil dos visitantes

As mulheres representam 60% dos visitante da Flup e 58% da Bienal

Os jovens de 18 a 24 são a maioria na Flup (31%) e na Bienal (30%)

76% do visitantes da Flup e 60% dos da Bienal têm curso superior completo

68% do público da Flup vem da classe C/D, 31% da B e 1% da A. Na Bienal, a maioria (56%) é da classe B, seguido por 32% da C/D e 13% da A

Participação em evento literário

80% das pessoas entrevistadas na Bienal disseram que não participaram de nenhum outro evento literário nos últimos 12 meses. 64% de quem estava na Flup respondeu que participou

Hábito de leitura

Enquanto 56% dos ouvidos pela Retratos da Leitura em 2015 disseram ser leitores, os números saltam para 95% na Bienal e 97% na Flup. É leitor quem leu pelo menos um livro inteiro ou em partes nos três meses que antecederam a pesquisa.

6,6 é a média de livros lidos nos últimos três meses pelo público da Bienal, 7,9 pelo da Flup e 2,5 pelo brasileiro em geral

Autor do último livro lido (mais citados, com 1% a 2% das menções)

Bienal

J. K. Rowling

Augusto Cury

George R. Martin

Dan Brown

Machado de Assis

Stephen King

Graciliano Ramos

Zibia Gasparetto

Alan Kardec

C. S. Lewis

J. R. Tolkien

John Green

Julia Quinn

Mark Manson

Frederich Nietzsche

George Orwell

Flup

Djamila Ribeiro

Angela Davis

Machado de Assis

Grada Kilomba e Jess Oliveira

Lázaro Ramos

Clarice Lispector

Augusto Cury

Graciliano Ramos

Anne Frank

Chimamanda Ngozi Adichie

Jorge Amado

Laurentino Gomes

Paulo Coelho

Stephen Edwin King

Ana Maria Gonçalves

Bell Hooks

Carolina Maria de Jesus

Conceição Evaristo

Frantz Fanon

George Orwell

Luiz Antônio Simas

Maya Angelou

Michel Foucault

Octavia E. Butler

Paulo Vieira

Yuval Noah Harari

Zíbia Gasparetto

Último livro lido (mais citados, com 1% a 2% das menções)

Bienal

Bíblia

Diário de Anne

Harry Potter

A sutil arte de ligar o f*oda-se

A culpa é das estrelas

A Cabana A Cabana

As crônicas de Nárnia

It -A coisa A coisa

Mindset: A nova Psicologia do Sucesso

Flup

Na Minha Pele

Memórias da Plantação: Episódios de Racismo Cotidiano

O Diário de Anne Frank

Quem Tem Medo do Feminismo Negro?

Vidas Secas

Bíblia

Mulheres, Raça e Classe

A Cabana

Um Defeito de Cor Um Defeito de Cor

1984

Dom Casmurro

Pele Negra, Máscaras Brancas

It -A Coisa

Quarto de Despejo

Motivação para leitura do livro atual

Tanto na Flup (68%) quanto na Bienal (69%) a maioria está lendo por gosto ou interesse pessoal

Quem indica

Amigos indicaram o livro que 25% dos entrevistados da Flup e 20% da Bienal estavam lendo no momento da pesquisa. Professores aparecem na sequência com 19% e 14% respectivamente. O público da Bienal é mais sensível às indicações vistas nas redes sociais, com 13% das respostas (e 5% na Flup). 30% das pessoas que participam da Flup e 28% da Bienal não receberam a indicação de ninguém em especial

Como teve acesso ao livro ao último livro que leu ou está lendo

A maioria (62% na Flup e 72% na Bienal) comprou a obra em loja física ou pela internet

Gêneros preferidos

A literatura é o gênero preferido tanto na Bienal (44%) quanto na Flup (41%) - e o romance fica em primeiro lugar nos dois casos. O leitor que foi à última Flup leu mais obras de história, economia, política, filosofia ou ciências sociais (17%) do que o visitante da Bienal (7%)