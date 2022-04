Itaú Social lança edital para mediadores de leitura

Há um novo projeto para incentivar a formação de leitores na praça, e ele se chama Ciclo de Leitura. Pensado para aumentar o hábito de leitura em jovens em idade de formação, o Itaú Social abre hoje, às 10h, as inscrições para organizações da sociedade civil, bibliotecas comunitárias e coletivos que abrangem as faixas etárias de 0 a 24 anos.

O edital contemplará 30 organizações sem fins lucrativos que vão participar de dez encontros para trocar experiências sobre bibliodiversidade, mediação de leitura e políticas públicas de leitura. Os encontros serão em formato online, até o mês de dezembro. “Sabemos que projetos desenvolvidos por organizações sociais e bibliotecas comunitárias, por vezes, são as únicas oportunidades de acesso à leitura entre crianças, adolescentes e jovens que vivem nas comunidades mais vulneráveis.”, acredita a coordenadora de Engajamento Social e Leitura do Itaú Social, Dianne Melo.

Cada organização vai receber um acervo de livros pensado para faixa etária e público alvo que irão atender, de acordo com o projeto selecionado, e também vão ser inseridas em ações de monitoramento para avaliação, isso após a conclusão dos encontros. “A partir dessa realidade, é importante apoiar e qualificar essas iniciativas para que possam promover a leitura no território e contribuir para a formação de leitores no país”, ressalta Melo.

Para se inscrever, as OSCs, bibliotecas comunitárias e coletivos precisam atuar com ações de leitura para crianças, adolescentes e jovens há pelo menos seis meses. As organizações localizadas em municípios das regiões Norte e Centro-Oeste terão prioridade na seleção. Não serão aceitas inscrições de projetos individuais e de instituições privadas com fins lucrativos. As inscrições podem ser feitas até às 18h de 29 de abril no site do Itaú Social.

Acesse o regulamento para mais informações: itausocial.org.br/editais.