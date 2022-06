Itaú Social abre edital para doação de livros a organizações em prol da leitura

O Itaú Social abre inscrições para seu edital Acervos Literários nesta segunda-feira, 13. A ideia é distribuir acervos com 50 livros para iniciativas que atuem pela democratização da leitura no Brasil.

Podem participar organizações da sociedade civil (OSC), que estejam dispostas a participar de um "percurso formativo de leitura e escrita", realizando o curso de "infâncias e leituras" ou "leitura para juventude" em um ambiente de formação virtual do próprio Itaú Social.

Quem passar pelas etapas de inscrição, seleção e formação do edital terá até 1º de agosto para enviar o certificado de conclusão de curso e receber os livros (há o acervo infantil e o juvenil-adulto). A instituição priorizará inscritos vindos de 204 municípios, cuja lista está presente no edital.

As inscrições podem ser feitas de hoje até as 18h do dia 1º de julho de 2022, por meio do site do Itaú Social (clique aqui para acessar). Para dúvidas, há a possibilidade de contato pelo e-mail acervosliterarios@ficas.org.br e pelo WhatsApp (11) 95194-7857.

“Apesar do acesso à leitura e literatura de qualidade ser um direito de todo o cidadão, sabemos que esta ainda não é uma realidade em nosso país. Diante disso, o Edital Acervos Literários traz uma oportunidade para que organizações da sociedade civil ampliem e diversifiquem seu acervo, além de qualificar seus projetos de leitura com crianças, adolescentes e jovens do território, incentivando a formação e ampliação de repertório dos leitores deste país”, diz a coordenadora de Engajamento Social e Leitura da instituição, Dianne Melo.