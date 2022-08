Italiano que anunciou falsa morte de Elena Ferrante quer mostrar que a rede social não é confiável

O jornalista italiano Tommaso Debenedetti causou comoção nas redes sociais mundiais ao anunciar, na noite de quarta, 24, a morte da escritora Elena Ferrante, cuja real identidade continua um mistério. Debenedetti usou um perfil falso no Twitter para divulgar a fake new, postagem que foi retirada do ar meia hora depois.

Elena Ferrante é autora de livros que são sucesso de crítica e de público, como a tetralogia napolitana que virou a série A Amiga Genial - este é o título do livro que abre a coleção que revelou a autora. Outro livro de Elena Ferrante que virou filme foi A Filha Perdida - ele pode ser visto na Netflix.

Trata-se de uma prática usual do italiano em sua luta para revelar o que julga ser a fragilidade das redes sociais. Há 10 anos, ele criou a falsa morte do Papa Bento XVI e do cineasta Pedro Almodóvar, ambos vivos. De Benedetti também inventou a morte do ex-chefe de Estado cubano Fidel Castro, que se concretizou quatro anos depois, em 2016.

"O Twitter funciona bem para mortes", disse De Benedetti ao jornal britânico The Guardian em 2012, revelando pela primeira vez sobre seu desejo de expor como as mídias sociais não são confiáveis como fonte de notícias.

"A mídia social é a fonte de informação mais inverificável do mundo, mas a mídia de notícias acredita nela por causa de sua necessidade de velocidade", disse ele, ainda em 2012.

Veja cinco tuítes falsos criados por Debenedetti, pesquisados pelo jornal The Guardian

@CardBertone: Sua santidade Bento XVI faleceu. Anunciamos a notícia com grande dor e consternação. 8 de março de 2012

@PresHamidKarzai: O ataque contra a civilização afegã é um ato de guerra. 12 de março de 2012

@presMarioMonti: A notícia da morte de Fidel Castro me foi confirmada pelo vice-presidente da UE, Olli Rehn. 6 de março de 2012

@MinistroMontoro: O governo espanhol anuncia a morte do diretor Pedro Almodóvar. 23 de março de 2012

@PresAssadSyria: Documentos publicados ontem por um jornal do Reino Unido são fraudes criadas contra a Síria e minha família. 19 de março de 2012