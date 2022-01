Italiano é preso nos EUA acusado de roubar manuscritos de autores

Elizabeth A. Harris, The New York Times

Eram roubos desconcertantes, sem um motivo ou recompensa claros, e aconteciam no mundo elegante e não particularmente lucrativo da publicação: alguém estava roubando manuscritos de livros não publicados. Os furtos e tentativas de furto ocorreram principalmente por e-mail, por um fraudador se passando por profissionais de publicação e visando autores, editores, agentes e olheiros literários que possam ter rascunhos de romances e outros livros. O mistério agora pode ser resolvido.

Na quarta-feira, 5, o FBI prendeu Filippo Bernardini, um coordenador de direitos humanos de 29 anos da Simon & Schuster UK, dizendo que "personificou, fraudou e tentou fraudar centenas de indivíduos" durante cinco ou mais anos, obtendo centenas de não publicados manuscritos no processo. Bernardini, que foi preso após pousar no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, foi acusado de fraude eletrônica e roubo de identidade no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.

Um porta-voz da Simon & Schuster, em um comunicado, disse que seu editor estava "chocado e horrorizado" com as acusações contra Bernardini e que ele foi suspenso até que surjam mais informações sobre o caso. “A custódia da propriedade intelectual de nossos autores é de primordial importância para Simon & Schuster, e para todos na indústria editorial, e somos gratos ao FBI por investigar esses incidentes e apresentar acusações contra o suposto perpetrador”, acrescentou.

A Simon & Schuster não foi acusada de irregularidades. Segundo a acusação, para colocar as mãos nos manuscritos, Bernardini enviava e-mails se passando por pessoas reais que trabalhavam na indústria editorial - um editor específico, por exemplo - usando endereços de e-mail falsos.

Ele empregava nomes de domínio ligeiramente ajustados como penguinrandornhouse.com em vez de penguinrandomhouse.com - colocando um “rn” no lugar de um “m”. A acusação disse que ele registrou mais de 160 domínios fraudulentos da internet que se faziam passar por profissionais de publicação e empresas.

Bernardini também tinha como alvo uma empresa de aferição literária com sede em Nova York. Ele configurou páginas fraudulentas que faziam com que suas vítimas digitassem seus nomes de usuário e senhas, o que deu a ele amplo acesso ao banco de dados de empresas reconhecidas.

O italiano deixou algumas migalhas digitais online, omitindo seu sobrenome em suas contas de mídia social, como Twitter e LinkedIn, nas quais descreveu uma “obsessão pela palavra escrita e pelos idiomas”. Segundo seu perfil no LinkedIn, ele obteve seu bacharelado em língua chinesa na Università Cattolica em Milão e depois serviu como tradutor italiano para as memórias do autor de quadrinhos chinês Rao Pingru, Our Story. Ele também obteve um mestrado em publicação na University College London e descreveu sua paixão como a garantia de que "os livros podem ser lidos e apreciados em todo o mundo e em vários idiomas".

Muitos publicadores que receberam e-mails de phishing (ação quando alguém se faz passar por uma pessoa ou empresa confiável enviando uma mensagem para conseguir atrair suas vítimas) notaram que quem os escreveu estava claramente familiarizado com o setor. O ladrão às vezes usava uma abreviatura comum, como “ms” para manuscrito, e entendia como um livro ia de um ponto a outro a caminho da publicação. Os ataques de phishing foram tão volumosos e de longo alcance, atingindo editores nos Estados Unidos, Suécia e Taiwan, entre outros países, que alguns disseram que não poderia ser obra de apenas uma pessoa.

Por anos, o esquema confundiu as pessoas no mundo dos livros. Obras de escritores de alto nível e celebridades como Margaret Atwood e Ethan Hawke foram visadas, mas também coleções de histórias e obras de autores de primeira viagem. Quando os manuscritos foram roubados com sucesso, nenhum deles parecia aparecer no mercado negro ou na dark web. As exigências de resgate nunca se materializaram. Na verdade, a acusação detalha como Bernardini tratou do esquema, mas não o que o motivou.

Investigadores acreditam que Bernardini, na verdade, tinha interesse em obter informações privilegiadas para fazer negócios e fechar acordos de filmes e programas de televisão antes de outros empresários do ramo.

O conhecimento em um departamento de direitos de um editora pode ser uma vantagem para um funcionário que tenta provar seu valor. Editores competem para publicar trabalhos no exterior, por exemplo, e saber o que está por vir, quem está comprando o quê e quanto estão pagando pode dar uma vantagem às empresas.

"O que ele está roubando", disse Kelly Farber, uma agente literária, "é basicamente uma enorme quantidade de informações que qualquer editor em qualquer lugar seria capaz de usar em seu proveito". Em um comunicado à imprensa anunciando a prisão, o procurador dos EUA Damian Williams disse: "Esta história da vida real agora parece um conto de advertência, com a reviravolta na história, pois Bernardini enfrenta acusações criminais federais por seus crimes".