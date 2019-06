'Isso muda a formação das crianças, da sociedade', diz Luisa Mell, sobre o livro de Rita Lee

A ativista Luisa Mell fala sobre o livro de Rita Lee, 'Amiga Ursa – Uma História Triste, Mas Com Final Feliz', sobre a cantora e compositora e sua defesa dos animais:

“Sempre fui fã da Rita Lee por várias razões, pela parte artística, pelo talento musical, pela postura sempre à frente do seu tempo, e também é a primeira artista brasileira a se posicionar firmemente contra os rodeios, a colocar sua cara à tapa pelos animais. Ela foi ameaçada de morte, fez a música Odeio Rodeio (com Chico César), num momento em que a causa animal não tinha visibilidade. Ela sempre foi minha musa master.

Na época do resgate (da ursa), ela acompanhou muito, eu soube através do Guilherme (Samora, amigo em comum). Foi emocionante demais, eu nunca tinha tido contato com urso, foi um caso emblemático, vamos resgatar outros. Rita foi ao santuário faz um mês. Ela já tinha ido ao Instituto (Luisa Mell) faz tempo, e lá foi possível ver que ela é uma pessoa que tem essa ligação forte com os animais. Eu percebo, os bichos percebem, é muito verdadeiro, é da alma.

Ela comentou comigo, faz bastante tempo, que já estava escrevendo o livro, disse que eu não poderia comentar com ninguém. Como mãe de uma criança e ativista da causa animal, para mim, esse livro é um presente gigantesco para sociedade inteira, porque a melhor maneira é você educar, e para criança chega tão fácil. É uma contribuição enorme que ela vai dar, espero que os pais entendam a importância disso, porque isso muda toda a formação das crianças, da sociedade. Essa coisa de ‘é só bicho’, não é isso: é você entender o que é respeito, o que é usar o outro para você. Espero que ela escreva outros livros para crianças nessa temática.”