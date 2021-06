'Irmão de Alma', de David Diop, ganha o International Booker Prize

Irmão de Alma, segundo romance do escritor franco-senegalês David Diop, venceu o International Booker Prize. A premiação é um braço do Booker Prize e reconhece a melhor obra estrangeira traduzida para o inglês e publicada no Reino Unido e Irlanda.

Publicado no Brasil pela Nós e vencedor, anteriormente, em 2019, do Prêmio Literário Choix Goncourt du Brésil, Irmão de Alma é um livro sobre a Primeira Guerra que mostra o conflito pelo olhar de um combatente senegalês no exército francês – que vê seu melhor amigo ser morto e vai sofrer as consequências psiquicamente, e vai fazer sofrer.

O prêmio de 50 mil libras será dividido entre autor a a tradutora Anna Mocschovakis.

David Diop nasceu em Paris e foi criado no Senegal. Ele é professor na Universidade de Pau e Pays de l’Adour, onde sua pesquisa inclui tópicos como a literatura francesa do século 18 e as representações europeias da África nos séculos 17 e 18.