Ignácio de Loyola Brandão participa de entrevista ao vivo na TV Estadão

Mais recente imortal da Academia Brasileira de Letras e vencedor do Prêmio Juca Pato 2019, como o intelectual do ano, o escritor Ignácio de Loyola Brandão é o convidado da TV Estadão desta quarta-feira, 6, às 14h. A entrevista será ao vivo e contamos com as perguntas dos leitores do Estadão.

O escritor vai falar sobre vida e obra, além de contar sobre a sua recente eleição para a Academia Brasileira de Letras.

Ignácio de Loyola Brandão é autor de obras emblemáticas como Zero (1975) e Não Verás País Nenhum (1981) e cronista do Estado desde 1993. Os textos que Loyola Brandão publicou no jornal deram origem a alguns de seus livros, entre os quais Se For Para Chorar, Que Seja de Alegria (2016) e O Mel de Ocara - Ler, Viajar, Comer (2015). Seu romance mais recente, de 2018, é o distópico Desta Terra Nada Vai Sobrar, a Não Ser o Vento Que Sopra Sobre Ela.

Participe! Mande suas perguntas antes ou durante a transmissão.