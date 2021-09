Heróis da Marvel refletem sobre o 11 de Setembro

George Gene Gustines, The Washington Post

Lançado na quarta, 8, a revista em quadrinhos The Four Fives, da Marvel Entertainment, traz uma história em oito páginas em memória das vidas perdidas em 11 de Setembro.

Na história em quadrinhos quase sem diálogos, o Homem-Aranha e o Capitão América estão no centro de Manhattan enquanto o Sino da Esperança, no cemitério da Capela de São Paulo, toca em um padrão de "quatro cincos" (cinco golpes, quatro vezes): um ritual antigo que sinaliza a queda de um bombeiro.

A HQ foi escrita por Joe Quesada, desenhada por John Romita Jr. e Scott Hanna, colorida por Marte Gracia e escrita por Joe Caramagna. Quesada, diretor criativo da Marvel Entertainment, cresceu no Queens e era uma pessoa natural para a designação. “Sou um nova-iorquino fanático”, disse ele.

Ainda assim, a inspiração não veio imediatamente. “Foi difícil até pensar em voltar àquela época. Foi horrível para todos nós. Eu não queria reviver isso." E então ele se lembrou da tradição dos “quatro cincos” e se inspirou em usar cada toque do sino para representar um momento de lembrança nos Estados Unidos.

Ele deu liberdade à Romita na escolha do que retratar, exceto por um detalhe: "Não vamos nos esquecer da Pensilvânia, do Pentágono e dos memoriais. Foi um ataque maciço a nosso país. Não foram apenas as torres gêmeas".