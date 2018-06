HBO divulga primeiras fotos de 'A Amiga Genial', série baseada em obra de Elena Ferrante

A HBO divulgou as primeiras imagens do elenco de A Amiga Genial, série baseada no romance de sucesso da misteriosa escritora Elena Ferrante.

Trata-se da história de Elena Greco, já velha, que descobre que a amiga mais importante que teve na vida, Raffaella “Lila” Cerullo, desaparece sem deixar rastro. Elena é uma escritora rodeada de livros. Imediatamente, ela senta no computador e começa a escrever sobre essa amizade que começou na escola primária, nos anos 1950.

+++ Em rara entrevista, Elena Ferrante fala sobre a série baseada em 'A Amiga Genial'

A história é situada em Nápoles e vem arrebatando leitores ao redor do mundo. A Amiga Genial é o primeiro volume da tetralogia da escritora que italiana que assina com pseudônimo.

A série está sendo rodada em Caserta, na Itália, e terá oito episódios.

A escolha do elenco durou oito meses e avaliou cerca de 9 mil crianças e 500 adultos. O elenco contará com atores profissionais e pessoas comuns. Estudantes de escolas da região também foram recrutados. No total, a produção envolve mais de 150 atores e 5 mil extras.

+++ Elena Ferrante, por Sérgio Augusto

Elisa Del Genio e Ludovica Nasti foram escolhidas para interpretar as protagonistas da história em seu início. Na segunda fase, as adolescentes Margherita Mazzucco (Elena) e Gaia Girace (Lila) assumem o papel.