'Harry Potter e a Pedra Filosofal', de J.K. Rowling, comemora 25 anos mágicos

Quando o fundador da editora Bloomsbury Publishing, Nigel Newton, levou para casa um manuscrito de Harry Potter e a Pedra Filosofal de uma então desconhecida J.K. Rowling, sua filha Alice o descreveu como "possivelmente um dos melhores livros que uma criança de 8 ou 9 anos poderia ler".

Vinte e cinco anos depois, é uma das obras mais vendidas de todos os tempos, depois de capturar os corações e a imaginação de crianças ao redor do mundo.

"Eu dei para Alice, que levou para cima... Nós tínhamos os capítulos até o Beco Diagonal nessa fase", disse Newton à Reuters.

"Ela desceu as escadas uma hora depois dizendo: 'Pai, este livro é melhor do que qualquer coisa que você me mostrou'."

Domingo, 26, marca 25 anos desde que o primeiro livro de Rowling sobre o mundo mágico de bruxas e bruxos foi publicado.

Rowling enfrentou rejeição até que a Bloomsbury assumiu seu trabalho com um adiantamento de 2.500 libras. Sua história se tornou um grande sucesso em todo o mundo, gerando toda uma série de livros e uma enorme franquia de filmes.

"Sabíamos que venderia mais de 500 milhões de cópias até o verão de 2022? Não, mas sabíamos que era um ótimo texto", afirmou Newton.

"Foram as crianças e não seus pais que adotaram este livro. Foi um fenômeno."

Essas crianças faziam filas por horas em frente às livrarias aguardando as últimas partes das aventuras de Harry, que culminaram com Harry Potter e as Relíquias da Morte, de 2007.

Para algumas, como Jacqueline Hulbert, agora com 23 anos, também as ajudou a gostar de ler.

"Foi simplesmente fenomenal. Não era nada como o que eu tentei ler antes, porque a história era envolvente o suficiente para que eu quisesse continuar lendo", contou Hulbert.