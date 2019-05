Há 160 anos nascia o criador do mítico detetive Sherlock Holmes

Arthur Conan Doyle nasceu em Edimburgo, na Escócia, no dia 22 de maio de 1859 - há exatos 160 anos. Ele começou a escrever suas histórias de detetive no mesmo momento em que abriu seu consultório médico, após se formar em medicina pela Universidade de Edimburgo em 1885.

Dois anos depois, em 1887, ele publicava Um Estudo em Vermelho na revista Beeton’s Christmas Annual. Era a primeira vez que os britânicos liam aqueles dois nomes que ficariam mundialmente famosos e entrariam para a história da literatura: Sherlock Holmes e Watson.

Ele continuou publicando suas histórias em revistas e elas foram reunidas em cinco livros depois. Escreveu também romances com sua dupla de personagens. O metódo de dedução e a Inglaterra vitoriana são traços marcantes da obra de Arthur Conan Doyle.

O autor matou seu famoso personagem em 1893 no conto O Problema Final e o ressuscitou em O Cão dos Bas­kerville, publicado entre 1902 e 1903, e no conto A Casa Vazia, de 1903. Conan Doyle, que foi nomeado cavaleiro da Rainha em 1902, passou a dizer que Sherlock conseguia enganar a própria morte.

Sir Arthur Conan Doyle morreu em 1930 na Inglaterra e seus personagens Sherlock Holmes e Watson nunca saíram do imaginários dos leitores, e nem da mira de editores e cineastas.

​Livros de Arthur Conan Doyle e Sherlock Holmes

No Brasil, há livros do autor publicados pela L&PM, Zahar e outras editoras, em edições de bolso ou de luxo, comentadas e ilustradas. Há também caixas reunindo sua produção. Lançada em 2017 pela HarperCollins, o box Sherlock Holmes reúne todos os quatro romances e os 56 contos sobre as aventuras do detetive mais famoso do mundo. Já o box O Elementar de Sherlock Holmes, publicado pela Novo Século em 2018, traz os romances escritos por Sir Arthur Conan Doyle estrelando o detetive e seu fiel amigo: Um Estudo em Vermelho, O Signo dos Quatro, O Cão dos Baskerville e O Vale do Medo.

Também em 2018, a Todavia mandou para as livrarias o livro O Mundo Perdido, de 1912 e sem Sherlock Holmes. Mistura de especulação científica, viagem no tempo e crônica de peripécias, a obra projeta sua influência sobre livros, filmes e quadrinhos. Liderada pelo professor Challenger, um paleontólogo excêntrico e carismático, uma expedição científica parte de Londres para explorar um território longínquo da Selva Amazônica, congelado desde o tempo em que os dinossauros vagavam sobre a Terra.

​Filmes e séries baseadas em Arthur Conan Doyle e Sherlock Holmes

Dezenas de adaptações das histórias protagonizadas por Sherlock já foram feitas para o cinema ou para a televisão e o famoso detetive já foi vivido por atores como Ian McKellen, Robert Downey Jr, Benedict Cumberbatch e Basil Rathbone. Downey Jr, aliás, volta a interpretar Sherlock Holmes no terceiro filme da franquia Sherlock Holmes, que deve estrear no Natal de 2020.

Confira as produções mais recentes.

Holmes e Watson (2018)

Mr. Holmes (2016)

​Sherlock ​​

(série da BBC disponível na Netflix)

​Sherlock Holmes (2009)

Sherlock Holmes: Jogo de Sombras (2011)