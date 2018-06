George R.R. Martin anuncia livro sobre Westeros antes de 'As Crônicas de Gelo e Fogo'

O escritor americano George R.R. Martin anunciou nesta quarta-feira, 25, a publicação, em 20 de novembro, de um novo livro sobre o mundo imaginário de Westeros, antes da saga de Game of Thrones.

Fire and Blood se passa vários séculos antes de Game of Thrones, no mesmo mundo de Westeros, explica o autor em seu blog pessoal, esclarecendo que a nova obra não será "um romance" e sim um livro "histórico" que conta a história dos reis da dinastia Targaryen.

Bantam Spectra, filial da Penguin Random House, é a editora do livro nos Estados Unidos, segundo George R.R. Martin. O livro está na pré-venda das principais lojas on-line.

O sexto capítulo de Game of Thrones, The Winds of Winter, "não chegará em 2018", antecipou o escritor.

Martin publicou cinco tomos de Game of Thrones entre 1996 e 2011. Entre o quarto e o quinto livros houve um espaço de seis anos.

Desde a sexta temporada da série de televisão da HBO os roteiristas não se baseiam nos livros de Martin, sobre os quais já haviam tomado diversas liberdades em relação à história original.

A oitava e última temporada da série, que quebrou todos os recordes com 38 prêmios Emmy, é aguardada para 2019.