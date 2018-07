'Gêmeo' de Ernest Hemingway é escolhido em concurso nos EUA

MIAMI — Michael Groover, marido da famosa chef Paula Deen, foi o vencedor entre mais de 100 aspirantes ao concurso anual de homens mais parecidos com Ernest Hemingway. O resultado foi anunciado neste domingo, 22, em Key West, na Flórida.

Depois de ter participado oito vezes do concurso em homenagem ao autor de O Velho e o Mar, cujo nascimento completou 119 anos no sábado, Groover foi coroado como o melhor Hemingway no bar Sloppy Joe's, o lugar favorito do escritor quando ele viveu na ilha na década de 1930.

Os competidores chegaram à Flórida de países de todo o mundo, incluindo Austrália e Noruega.

O concurso, organizado pela Sociedade de Parecidos a Ernest Hemingway, é um dos maiores atrativos das jornadas dedicadas ao escritor em Key West, que este ano também inclui um torneio de pesca valendo US$ 50 mil, uma exposição na casa museu do autor, conferências e outras atividades.