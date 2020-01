Fundação Casa de Rui Barbosa exonera diretor e chefes do Centro de Pesquisa

O Ministério do Turismo exonerou ou dispensou cinco funcionários da Fundação Casa de Rui Barbosa. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 7.

Foram dispensados a crítica literária Flora Süssenkind, a jornalista Joelle Rouchou e o sociólogo José Almino de Alencar e Silva Neto, todos da função de chefe do Centro de Pesquisa em Filologia, História e Ruiano, respectivamente. E foram exonerados Antonio Herculano Lopes, até então diretor do Centro de Pesquisa, e Charles Gomes, chefe do Centro de Pesquisa em Direito. Os dois tinham cargo em comissão.

A Fundação Casa de Rui Barbosa, responsável por manter acervos de intelectuais e escritores e, por isso, um importante centro de pesquisa, é presidida desde outubro pela jornalista e roteirista de TV Letícia Dornelles. Ela assumiu o cargo no lugar de Lucia Maria Velloso de Oliveira, que ocupava o posto interinamente desde o afastamento, em 2018, por questões pessoais, de Marta de Senna.

Letícia Dornelles não possui a qualificação acadêmica exigida para presidir a Fundação Casa de Rui Barbosa nem é expert em estudos ruianos, que poderia habilitá-la para o cargo apesar falta de titulação. Isso tem sido questionado pelos funcionários desde que ela assumiu a função.

Letícia teria sido intimada pelo Ministério Público a explicar essa questão nos últimos dias. A Fundação Casa de Rui Barbosa, disse, por meio da assessoria de imprensa, que não vai se manifestar a respeito das exonerações.

O receio dos funcionários, agora, é que a dispensa dos chefes seja o primeiro sinal de um desmonte do Centro de Pesquisa, que é dividido em áreas e cobre, ainda, políticas culturais e possui um setor de editoração. Os responsáveis por essas duas áreas foram poupados na publicação do Diário Oficial.

A extinção do Centro de Pesquisa, um dos mais importantes fora de universidade no Brasil e referência em história da imprensa, da cidade e da escravidão, por exemplo, pode ter influência direta na manutenção de estudos acerca desses e de outros temas.

Os funcionários dispensados dos cargos de chefia seguem como servidores públicos da instituição.