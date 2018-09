França compra manuscritos desconhecidos de Marcel Proust

O governo francês comprou manuscritos inéditos do escritor Marcel Proust (1871-1922) para exibi-los na Maison de Tante Léonie-Musée Marcel Proust, museu dedicado ao literato, informou ontem, 11, o Ministério de Cultura da França.

Trata-se de uma peça notável entre as 60 postas à venda, em leilão, pela sobrinha-neta de Marcel Proust, Marie-Claude Mante, informou o ministério, que optou por não revelar o valor da compra.

Os escritos, compostos por 19 fragmentos – cinco deles escritos de próprio punho pelo autor e outros cinco com texto impresso junto com anotações – haviam sido colocados à venda pública pela casa de leilões Sotheby’s no dia 23 de maio.

Esse conjunto de manuscritos “desconhecidos” do público teve origem em um exemplar de luxo, em papel bíblia, que Adrienne-Suzanne Mante-Proust, também conhecida por Suzy, mãe de Marie-Claude Mante, ganhou de seu tio Marcel.

O lote será exposto em 2019, em Illiers-Combray, localizada no centro da França, onde se localiza o museu dedicado a Proust “por ocasião do centenário do Prêmio Goncourt concedido ao escritor pelo livro À Sombra das Raparigas em Flor”