Flip: Stuart Firestein cancela participação por motivos de saúde e é substituído por Sidarta Ribeiro

O autor Stuart Firestein cancelou participação na 17ª Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, por motivos de saúde e será substituído pelo neurocientista Sidarta Ribeiro. O autor participaria da mesa 18, que foi mantida pela organização do evento.

Os ingressos para a mesa, que será realizada às 19 horas do dia 13 de julho, continuam válidos. Quem não tiver interesse em participar do evento devido à alteração de convidados pode solicitar cancelamento por meio do e-mail suporte@byinti.com até o dia 13 de julho. O estorno integral é feito na hora.

Sidarta Ribeiro é professor titular de neurociência, fundador e vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Além de seu livro mais recente, ‘O oráculo da noite’, Sidarta publicou mais de noventa artigos científicos em periódicos internacionais.

Fernanda Diamant, curadora da 17ª Flip, afirmou em nota que a presença do neurocientista é um privilégio. “É com alegria que o recebemos nesta edição da Flip para falar sobre seu livro novo, que trata de um assunto tão relevante, e para, num sentido mais amplo, nos contar sobre o estado das ciências e da pesquisa no país hoje”, disse.

A Flip 2019 tem curadoria de Fernanda Diamant. O autor homenageado é Euclides da Cunha. Serão, ao todo, 30 convidados brasileiros e estrangeiros. Entre eles estão o cineasta português Miguel Gomes, que prepara o filme Selvajaria, uma adaptação de Os Sertões; a escritora e cordelista Jarid Arraes; o historiador José Murilo de Carvalho; o dramaturgo Zé Celso Martinez Corrêa; a cantora Adriana Calcanhotto e o quadrinista Marcelo D'Salete.

Os ingressos estão a venda desde o final de maio e podem ser adquiridos no site da Flip por R$ 55. A 17ª Festa Literária Internacional de Paraty acontece entre os dias 10 e 14 de julho.