Flip 2021 terá Alice Walker, Margaret Atwood e Conceição Evaristo; veja a programação

Alice Walker, Margaret Atwood, David Diop, Djaimilia Pereira de Almeida, Elif Shafak, Han Kang, Conceição Evaristo, Leonardo Fróes e Ailton Krenak são alguns dos autores convidados da Festa Literária Internacional de Paraty, que será realizada pelo segundo ano consecutivo online, por causa da pandemia da covid-19. A Flip 2021 será entre os dias 27 de novembro e 5 de dezembro, pelo canal do evento no YouTube, e os ingressos são gratuitos.

A programação da 19ª Flip foi anunciada nesta quinta-feira, 18. Serão, ao todo, 19 mesas (duas por dia; às vezes três no sábado e domingo) - os encontros realizados às 20h e os dos dois finais de semana poderão ser vistos também pela TV, com transmissão pelo Arte 1. Quem não puder acompanhar ao vivo poderá assistir depois, já que as mesas serão gravadas.

Esta é a primeira vez que a Flip terá um tema: Literatura e plantas. E é a primeira vez que haverá um conselho curatorial. O antropólogo Hermano Vianna coordena esse coletivo, e sugere que a “experiência da Flip” deve ser percebida como um todo - da primeira à última mesa - e que todos os convidados pensam a questão das plantas e meio ambiente ou já publicaram livros relacionados ao tema.

Autora de A Cor Púrpura, Alice Walker, que acaba de participar, virtualmente, da Feira do Livro de Porto Alegre, publicou este ano pela Bazar do Tempo o livro Em Busca do Jardim de Nossas Mães. “Esse é um livro de referência para a Conceição Evaristo, que está passando a pandemia no interior de Minas Gerais e desenvolveu uma relação com as plantas do jardim”, comentou Vianna.

Ele destacou também a participação de Kim Stanley Robinson, autor de ficção científica que acompanhou os bastidores da COP-26. “Ele escreveu um livro fundamental, The Ministry for The Future, sobre a crise climática, e vai conversar com Eliane Brum, que vai lançar um livro que é fruto de uma longa pesquisa que ela fez na Amazônia.”

Pedro Meira Monteiro, professor da Princeton University, também está no conselho, ao lado de Vianna, Evando Nascimento, Anna Dantes e João Paulo Lima Barreto. Para ele, esta Flip será marcada por encontros inusitados, de gente que talvez não se conhece e que vai começar a dialogar sobre um tema em comum. “Não tem ninguém na programação que não tenha sido tocado por esse recado das plantas”, disse.

Em 2022, a Flip deve voltar a ser realizada presencialmente, em Paraty. "Este ano, ela vai ser muito presencial para o paratiense, mas não queremos atrair mais visitantes do que os que já estão indo a Paraty", disse Mauro Munhoz, diretor artístico da Flip.

Flip 2021 - Virtual

Programa educativo: de 22 a 27 de novembro

Programa principal: De 27 de novembro a 5 de dezembro

Programação da Flip 2021

Sábado, 27/11

16h

MESA 1: Nhe'éry Jerá (Abertura)

Com Carlos Papá e Cristine Takuá

18h

MESA 2: Literatura e plantas

Com Stefano Mancuso e Evando Nascimento

Mediação: Prisca Agustoni

Domingo, 28/11

16h

MESA 3: Naturalismo e violência

Com Micheliny Verunschk e David Diop

Mediação: Milena Britto

18h

MESA 4: Folhas e verbos

Com Véronique Tadjo e Edimilson Pereira de Almeida

Mediação: Joselia Aguiar

Segunda, 29/11

18h

MESA 5: Plantas e cura

Com João Paulo Lima Barreto e Monica Gagliano

Mediação: Mônica Nogueira

20h

MESA 6:

Em definição

Terça, 30/11

18h

MESA 7: Zé Kleber: Micélios

Com Jorge Ferreira e Merlin Sheldrake

Mediação: Alice Worcman

20h

MESA 8: Tecnobotânicas

Com K Allado-McDowell e Giselle Beiguelman

Quarta, 1/12

18h

MESA 9: Fios de palavras

Com Leonardo Froés, Júlia de Carvalho Hansen e Cecilia Vicuña

Mediação: Ludmila Lis

20h

MESA 10: Utopia e distopia

Com Margaret Atwood e Antonio Nobre

Mediação: Renata Tupinambá

Quinta, 2/12

18h

MESA 11: Botânicas migrantes

Com Djaimilia Pereira de Almeida e Elif Shafak

20h

MESA 12: Políticas vegetais

Com Kim Stanley Robinson e Eliane Brum

Mediação: Lucia Sá

Sexta, 3/12

18h

MESA 13: Em definição

20h

MESA 14: Vegetalize

Com Adriana Lisboa e Han Kang

Mediação: Guilherme Henrique

Sábado, 4/12

16h

MESA 15: Em definição

18h

MESA 16: Em busca do jardim

Com Alice Walker e Conceição Evaristo

Mediação: Djamila Ribeiro

20h

MESA 17: Ouvir o verde

Com Alejandro Zambra e Ana Martins Marques

Mediação: Rita Palmeira

Domingo, 5/12

16h

MESA 18: Metamorfoses

Com Emanuele Coccia e Adriana Calcanhotto

Mediação: Cecilia Cavalieri

18h

MESA 19: Cartografias para adiar o fim do mundo

Com Ailton Krenak e Muniz Sodré

Mediação: Vagner Amaro