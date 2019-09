Flip 2020 será realizada entre julho e agosto

A 18ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) será realizada de 29 de julho a 02 de agosto de 2020, em Paraty, no litoral sul fluminense. A produção do evento informou que o curador e o autor homenageado da Flip 2020 serão divulgados nas próximas semanas.

Em 2019, a Flip homenageou Euclides da Cunha, consolidando um crescimento de público na programação principal da Festa – foram 8,6 mil acessos à tenda principal (que cobra pelos ingressos), frente a 7,2 mil em 2018.

O diretor da Associação Casa Azul, Mauro Munhoz, disse no encerramento da última que o próximo curador será anunciado em outubro de 2019, mas houve uma indicação de que a editora Fernanda Diamant continuará na posição.

A Flip tem o patrocínio do Ministério da Cidadania, através de sua Secretaria Especial de Cultura. A edição de 2020 está em fase de captação de recursos e pode se beneficiar da Lei Federal de Incentivo à Cultura, no artigo 18 (100% de abatimento do valor investido até o limite de 4% do IR), e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro (ICMS/RJ).