Flip 2019: Editor da Companhia das Letras briga com homem no evento

PARATY - O editor da Companhia das Letras, Luiz Schwarcz, brigou fisicamente com outro homem antes da mesa entre Ayobami Adebayo e Ayelet Gundar-Goshen na tenda dos autores da 17.ª Festa Literária Internacional de Paraty, nesta sexta-feira, 12.

Segundo relatos de pessoas próximas ao incidente, o homem provocou a confusão ao xingar o editor e dizer algo como: “consigo ver na sua cara que você está deprimido”.

Em nota no Blog da Companhia, Schwarcz deu sua versão: "um senhor me abordou e passou a me agredir verbalmente, pois — segundo ele —, no lançamento do livro Grande sertão: veredas em São Paulo (09/04), eu teria me recusado a entregar o livro de sua esposa ao escritor Mia Couto".

As agressões verbais continuaram e o editor então perdeu o controle e partiu para cima do homem, que caiu sobre as cadeiras. Os seguranças intervieram rapidamente.

"Foi uma atitude infeliz da minha parte, provocada pelas repetidas agressões verbais, enquanto eu apenas aguardava o início do evento", disse Schwarcz. "Presto esse esclarecimento, abrindo detalhes íntimos do meu temperamento, para pedir desculpas à Flip, que faz parte dos orgulhos de minha vida, e ao público. Estou triste com a minha falta de controle."