Flip 2019: data, programação, ingressos e tudo sobre o evento

A 17.ª Festa Literária Internacional de Paraty abre na segunda-feira, 3, a venda dos ingressos para o evento que será realizado de 10 a 14 de julho. As entradas custam R$ 55 e podem ser adquiridas no site da Flip. Durante a Flip 2019, a venda será realizada apenas em Paraty, na bilheteria oficial localizada no Auditório da Matriz, entre os dias 10 a 13 de julho, das 9h às 21h, e no dia 14, das 9h às 13h.

A Flip 2019 tem curadoria de Fernanda Diamant. O autor homenageado é Euclides da Cunha. Serão, ao todo, 30 convidados brasileiros e estrangeiros. Entre eles estão o cineasta português Miguel Gomes, que prepara o filme Selvajaria, uma adaptação de Os Sertões; a escritora e cordelista Jarid Arraes; o historiador José Murilo de Carvalho; o dramaturgo Zé Celso Martinez Corrêa; a cantora Adriana Calcanhotto e o quadrinista Marcelo D'Salete. Veja a programação completa da Flip 2019 abaixo.

Data

​A Flip 2019 será realizada entre os dias 10 e 14 de junho, em Paraty. É possível acompanhar as mesas em dois espaços: ao vivo na Tenda da Matriz, com ingressos pagos, e pelo telão na Tenda da Praça, com entrada gratuita.

Ingressos

Os ingressos para a Flip 2019 vão custar R$ 55 (R$ 27,50 meia) e poderão ser comprados no site do evento. Do dia 10 de julho em diante, os ingressos, se sobrarem, serão vendidos apenas em Paraty, na bilheteria oficial localizada na Praça da Matriz. A venda é limitada a dois ingressos por CPF para cada mesa da Flip, nos canais digitais e físicos para aquisição. As compras feitas pela internet só são possíveis com cartão de crédito (Amex, Dinners, Elo, Master e Visa). A compra presencial na Flip aceita também cartões de débito e Vale Cultura.

Programação paralela

​​Uma ampla programação cultural é realizada por editoras, instituições e centros culturais pela cidade durante a Flip. O Sesc tem se destacado nos últimos anos, com uma ampla agenda voltada à literatura brasileira. A programação, em geral, é gratuita e será anunciada mais perto do evento.

​Programação completa da Flip 2019

Quarta-feira, 10 de julho

19h – Mesa 1: Canudos

Walnice Nogueira Galvão

Quinta-feira, 11 de julho

10h30 – Mesa 2: Bendegó

Aparecida Vilaça

12h – Mesa 3: Uauá

Adriana Calcanhotto, Guilherme Wisnik e Nuno Grande

15h30 – Mesa 4: Sincorá

José Miguel Wisnik

17h – Mesa 5: Bom Conselho

Kristen Roupenian e Sheila Heti

19h – Mesa 6: Serra Grande

Maureen Bisilliat

20h30 – Mesa 7: Quirinquinquá

Gaël Faye e Kalaf Epalanga

​​Sexta-feira, 12 de julho

10h – Mesa 8 (Zé Kleber): Cumbe

Marcela Cananéa e Marcelo D’Salete

12h – Mesa 9: Angico

Ayelet Gundar-Goshen e Ayobami Adebayo

15h30 – Mesa 10: Tróia de Taipa

José Murilo de Carvalho

17h – Mesa 11: Jeremoabo

Karina Sainz Borgo e Miguel Del Castillo

19h – Mesa 12: Mata da Corda

Grada Kilomba

20h30 – Mesa 13: Vaza-Barris (O Irapiranga dos Tapuias)

Ailton Krenak e José Celso Martinez Corrêa

Sábado, 13 de julho

10h30 – Mesa 14: Cansanção

Marilene Felinto

12h – Mesa 15: Monte Santo

Ismail Xavier e Miguel Gomes

15h30 – Mesa 16: Poço de Cima

Grace Passô

17h – Mesa 17: Vila Nova da Rainha

Carmen Maria Machado e Jarid Arraes

19h – Mesa 18: Massacará

Stuart Firestein

20h30 – Mesa 19: Cocorobó

Cristina Serra e David Wallace-Wells

Domingo, 14 de julho

10h30 – Mesa 20: Santo Antônio da Glória

Braulio Tavares e Mariana Enriquez

12h30 – Mesa 21: Livro de Cabeceira

Participação especial: Amyr Klink