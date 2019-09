Fiscais da Ordem Pública buscam cópias de HQ com personagem gay na Bienal do Livro

Fiscais da Secretaria Municipal de Ordem Pública estão percorrendo a Bienal do Livro em busca de exemplares do livro em quadrinhos Vingadores - A Cruzada das Crianças, que foi alvo de críticas do prefeito Marcelo Crivella por conta de personagens gays. Desde cedo, não há mais nenhum exemplar dos quadrinhos à venda. Às 9h39, trinta e nove minutos depois da abertura da bienal, todos os exemplares já tinham sido vendidos.

A Prefeitura informou que não se trata de homofobia, mas sim do respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que recomenda que “publicações com cenas impróprias a crianças e adolescentes sejam comercializadas com lacre”.

De acordo com a presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB, Suzana do Monte Moreira, a determinação do estatuto só se aplica a casos em que há imagens de nudez ou sexo explícito. No caso do livro da Marvel, há somente uma imagem de um beijo entre dois homens inteiramente vestidos dentro do livro, não na capa.

A especialista lembra que o casamento (e a família homoafetiva) é reconhecido no país desde 2011.