'Fiquei bastante satisfeito', diz criador do Thanos sobre filmes da Marvel

Você até pode não saber, mas muito do que aconteceu nos filmes da Marvel partem de uma mente criativa extremamente fértil: Jim Starlin. O autor de quadrinhos, que está confirmado nos quatro dias da edição de 2022 da CCXP, é o responsável por dar vida a personagens como Thanos, Drax, Gamora, Shang-Chi, Starfox e Dreadstar. Suas ideias fazem parte de muito do que aconteceu na Marvel até então e farão parte também nos próximos anos.

Em atividade desde os anos 1970, Jim já trabalhou para Marvel e DC Comics. Em seu currículo, além da criação desses personagens icônicos das HQs, traz sagas clássicas como Batman: Morte em Família, A Morte do Capitão Marvel, Odisseia Cósmica, Batman: O Messias e Desafio Infinito, esta última que serviu de base para a primeira grande saga do universo Marvel nos cinemas envolvendo Thanos e a batalha pela manopla do infinito.

Ao Estadão, Jim conta que olha para suas criações com orgulho. “No geral, fiquei bastante satisfeito com a forma como o Universo Cinematográfico da Marvel (UCM) lidou com os personagens que criei. Qualquer um que espere que um projeto de filme multimilionário copie o que você fez nos quadrinhos é um tolo”, conta ele, em entrevista exclusiva. “Com todos os meus personagens, o espírito da criação foi fielmente seguido, se não a letra”.

Futuro de Jim Starlin na Marvel

Enquanto Thanos fica no passado, com a Saga do Infinito completamente finalizada, outros trabalhos de Jim Starlin começam a ganhar forma no MCU. Shang-Chi, personagem que protagonizou seu próprio filme no começo do ano com Shang-Chi: A Lenda dos Dez Anéis, é uma das principais apostas. Conforme outros heróis vão saindo de cena, outros entram. E o personagem interpretado por Simu Liu deve ter uma importância crescente nos filmes.

“O cocriador Steve Englehart e eu montamos um conto de origem bastante sombrio para Shang-Chi, que precisava de uma iluminação considerável para se encaixar confortavelmente no universo cinematográfico da Marvel”, diz. “O roteirista, diretor e elenco fizeram um ótimo trabalho nisso. Além disso, a história em quadrinhos foi feita há quase cinquenta anos e algum ajuste de sensibilidade étnica era definitivamente necessário”.

Com essa empolgação, Jim revela que está ansioso com o futuro. “Estou especialmente animado para ver o que farão com Adam Warlock, personagem em que trabalhei, e minhas criações, Pip e Eros”, diz ele. Esses dois últimos já deram as caras em Eternos, enquanto Warlock deve aparecer no próximo Guardiões da Galáxia, em 2023. “A Marvel acertou em cheio na maioria dos filmes até agora e espero que eles continuem fazendo isso”.

Nos quadrinhos, enquanto isso, Starlin não opina. Hoje, está totalmente focado em escrever quadrinhos de Dreadstar. “Para ser sincero, não tenho acompanhado o que está acontecendo nos quadrinhos da Marvel ou da DC em uma década ou mais”, diz ele, sincero, sobre o mercado de HQs. “Todo meu foco nos quadrinhos está na minha própria criação”.