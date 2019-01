Finalistas do 3º Prêmio Kindle de Literatura são anunciados

A Amazon e a Nova Fronteira anunciaram nesta terça-feira, 29, os cinco finalistas da 3.ª edição do Prêmio Kindle de Literatura. São eles: Dama de Paus, de Eliana Cardoso; O Registro, de Bruno Loureiro Mahé; O Som no Fim do Túnel, de N. R. Melo; Terra Sem Males: Um Romance Fantasia, de Maria José Silveira; e Três Luas de Verão e uma Figueira Encantada, por Maria de Regino.

O livro vencedor será anunciado no final de fevereiro e seu autor vai ganhar R$ 30 mil e um contrato de edição impressa com a Nova Fronteira. Este ano, mais de 1.300 romances inéditos foram inscritos - para concorrer, eles deviam ser publicados no Kindle Direct Publishing (KDP), a ferramenta de autopublicação da Amazon.

Entre os critérios de avaliação estavam criatividade, originalidade, qualidade de escrita e viabilidade comercial.

Mauro Maciel ganhou em 2017 com Memorial do Desterro. Gisele Mirabai foi a primeira premiada, em 2016, com Machamba.