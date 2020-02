Finalista outras duas vezes, Barbara Nonato vence Prêmio Kindle de Literatura

A escritora carioca Barbara Nonato é a vencedora da quarta edição do Prêmio Kindle de Literatura com o romance Dias Vazios. O anúncio foi feito na noite desta terça-feira, 18, em São Paulo.

Dias Vazios acompanha um grupo de 9 pessoas, muito amigos na adolescência e quase estranhos na vida adulta. Quando um deles desperta do coma, eles se reencontram e questões e traumas antigos voltam a os assombrar.

Barbara Nonato, que é formada em psicologia, já tinha sido finalista do Prêmio Kindle de Literatura outras duas vezes. Na primeira edição, com O Lado Oculto do Medo, ela ficou entre os 10 melhores. Na segunda, Pelos Caminhos do Tempo ficou entre os 5 finalistas.

Dias Vazios concorreu com mais de 1.800 livros, publicados pela plataforma de autopublicação da Amazon, o KDP, e rendeu à autora o prêmio de R$ 30 mil, além de um contrato para a publicação da versão impressa da obra pela Nova Fronteira. Na final, o livro de Barbara concorreu com Gigante Pela Própria Natureza, de Nelson de Oliveira; Larissa Start, de Rafael Caputo; Para Você Nunca se Esquecer de Mim, de Eugenia Zerbini; e A Segunda Identidade, de Fernando Perdigão.

Os cinco finalistas estão competindo em uma premiação internacional promovida pela Amazon Prime Video. Participam os finalistas do Prêmio Kindle de todos os países onde ele é realizado. O vencedor ganha US$ 10 mil e a opção para uma adaptação audiovisual.

Vencedores do Prêmio Kindle de Literatura