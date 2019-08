Festival literário para crianças movimenta a Biblioteca Monteiro Lobato

A Biblioteca Monteiro Lobato será palco neste sábado, 31, da primeira edição do Festival do Livro Infantil Brasileiro. Idealizado por Aloma Carvalho, da editora Bamboozinho, e promovido pelo Instituto Cobogó Cultural (que não tem relação com a editora Cobogó), ele terá atrações para crianças de todas as idades, além de venda de livros.

A ideia, além de incentivar a leitura, é valorizar o trabalho de autores e ilustradores brasileiros e a produção de editoras paulistas. A venda dos livros será feita pela PanaPaná, livraria especializada em literatura para crianças, e nesta primeira edição foram convidadas as editoras Duna Dueto, PandaBooks, Carochinha e Trioleca, além da Bamboozinho, que terão seus livros vendidos pela PanaPaná com desconto de até 30%. Obras de outras editoras também devem ser levadas pela livraria.

A venda de livros será feita no térreo da Monteiro Lobato. Na praça, na frente da biblioteca, ficará a área dedicada aos bebês - em parceria com o projeto Bebês Fora da Casinha. Além disso, de hora em hora, em alguma das salas da biblioteca cercada por livros, serão realizados encontros com autores, palestras, shows, peças de teatro e contação de história. Também estão previstas duas oficinas e uma feira gastronômica.

“Nós quisemos fazer esse festival em um espaço público - no espaço público de excelência do livro, que são as bibliotecas. Nossa ideia é que as pessoas venham, encontrem livros e autores e façam sua inscrição na biblioteca. Queremos que elas comprem ou emprestem livros e que as crianças se tornem ratinhos de biblioteca”, comenta Aloma Carvalho, da Bamboozinho.

Um dos destaques da programação (veja a agenda completa abaixo) é a conversa entre Luiz Eduardo Anelli, paleontólogo e vencedor do Prêmio Jabuti 2018 com O Brasil dos Dinossauros, e a escritora Celina Bodenmüller. Eles abrem a programação às 10h com essa conversa povoada de dinossauros, bebês dinossauros e fósseis, tema do livro E o Bebê Dino? (Editora Bamboozinho).

Às 12h, haverá a contação de histórias do livro Contos de Bichos da África (Editora Duna Dueto), também com Celina Bodenmüller e Fabiana Prando. Um pouco depois, às 15h, Claudio Fragata e Raquel Matsushita contam sobre o processo de escrita e de ilustração do livro O guarda-chuva Que Desenguardachuvou (Editora Trioleca).

1º Festival do Livro Infantil Brasileiro

Dia 31 de agosto,das 10h às 17h

Biblioteca Monteiro Lobato (Rua General Jardim, 485 - Vila Buarque)

Programação do 1º Festival do Livro Infantil Brasileiro

10h – E o bebê dino?!

O paleontólogo Luiz Eduardo Anelli (Prêmio Jabuti 2018 – Categoria Infantojuvenil) e a escritora Celina Bodenmüller conversam com a garotada sobre os livros informativos que falam de dinossauros, em um bate papo cheio de fósseis ósseos, pegadas e outras marcas deixadas pelos dinos do Brasil e do resto do mundo! Destaque para o livro E o bebê dino?, da Editora Bamboozinho, que fala da infância dos dinossauros brasileiros.

Programa: Vivência paleontológica com os autores

Idade: Livre, para todas as idades

Duração: 45 minutos

11h – Pet Monstros... É tudo verdade ou será mentira?

Ricardo Soares faz uma oficina de cartemas ensinando crianças e adultos a montar imagens divertidas a partir de fotografias de pets, criando novos seres fantásticos, verdadeiros monstros da nossa imaginação. Vai ter muito recorte e cole até que a sua foto vire o seu mostrinho. Destaque o lançamento do livro É tudo verdade (ou será mentira?) - O caso das criaturas geradas pela Experiência 623, escrito em pareceria com Lô Carvalho, da Editora SG-Amarante.

Programa: Oficina de artes

Idade: Ideal para leitores com mais de 7 anos

Duração: 60 minutos

11h – O Mistério Amarelo da Noite: uma história de medo e de amizade

O menino está voltando sozinho para casa e, de repente, fica tudo escuro. Começa a correria, uma perseguição maluca que o leva o até o Beco Escuro. Escuridão, ruídos estranhos, medos reais e imaginários e pra salvar o dia: o Mistério Amarelo da Noite. Fabio Lisboa, ao contar sua história, instiga seus ouvintes a usarem a imaginação e vencerem seus medos. A atividade inclui narrativa da tradição oral, contação de história, mediação de leitura e conta com proposta de participação ativa dos ouvintes e de criação de um fim alternativo para o livro.

Programa: Contação de história

Idade: Livre, para todas as idades

Duração: 45 minutos

12h – Contos da África: para quem gosta dos animais selvagens

Não qualquer conto, mas aqueles com os animais das savanas e das florestas do continente africano – tão presentes no nosso imaginário. Fabiana Prando e Celina Bodenmüller conversam com o público e contam uma histórias do livro Contos de bichos da África, da Editora Duna Dueto.

Programa: Contação de histórias

Idade: Livre, para todas as idades

Duração: 45 minutos

13h – Curupira, brinca comigo?

No meio da mata, tem uma criança e ela quer brincar. Mas brincar do quê? Brincar com quem? Baseado no livro Curupira, brinca comigo?, de Lô Carvalho, publicado pela Editora Bamboozinho, o show com o famoso ventríloquo Mario Pecand agrada crianças e adultos com suas tiradas divertidas e seu humor irreverente. Folclore, teatro de bonecos e muita palhaçada em um só espetáculo!

Programa: Espetáculo de bonecos ventríloquos

Idade: Livre, para todas as idades

Duração: 45 minutos

14h – O gato Atum e Suas aventuras

A autora Thaís Laham fará um bate-papo sobre a série de livros do Atum publicado pela Editora Carochinha, personagem baseado em seu gato de estimação. Com ela, estará Juliana Basile, ilustradora das obras, que falará do processo criativo das ilustrações e convidará as crianças a pintarem um tapete gigante, que conta com as imagens dos livros.

Programa: Palestra com a autora e oficina de pintura com a ilustradora

Idade: Ideal para leitores com mais de 3 anos

Duração: 60 minutos

15h – O guarda-chuva que desenguardachuvou

Num dia de chuva é que a gente percebe quantos guarda-chuvas existem no mundo. De todas as cores, de todos os jeitos. Olhando de cima, a gente nem vê as pessoas debaixo deles. Só vê uma multidão de guarda-chuvas indo e vindo de lá pra cá. Parece até que eles têm vida... Em uma divertida conversa com os leitores, Claudio Fragata e Raquel Matsushita contam sobre o processo de escrita e de ilustração deste livro publicado pela Editora Trioleca.

Programa: Palestra com os autores

Idade: Ideal para leitores com mais de 6 anos

Duração: 45 minutos

15h – Saracuteia: cantos e contos para os pequenos

Espetáculo musical de Ivani Magalhães e Gislaine Caetano com cantigas populares e outras músicas de autoria repletas de brincadeiras e encantamentos para os bebês e as crianças pequenas. Venha se divertir com as meninas da Cia Cantos e Contos, autoras do livro Saracuteia: Cantos e Contos Para os Pequenos, da Editora Bamboozinho.

Programa: Espetáculo musical

Idade: Livre, especial para os bebês

Duração: 45 minutos

16h – Segura o bicho: criaturas do dia e da noite

O biólogo Guilherme Domenichelli vai realizar um bate-papo com a criançada sobre seus livros e sobre os animais, Criaturas Noturnas e Girafa tem Torcicolo. Durante a conversa, serão apresentadas diversas peças como réplicas de crânios de ursos, lobos, dentes de alguns bichos, cascos de tartarugas e outras curiosidades bem legais! Também hamsters, lagartos, rãs e outros animais vivos! As crianças poderão interagir, perguntar e se divertir!

Programa: Palestra com o autor

Idade: Livre, para todas as idades

Duração: 45 minutos