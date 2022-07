Festa Literária da Mantiqueira volta ao presencial com homenagem a Conceição Evaristo

A FLIMA – Festa Literária Internacional da Mantiqueira acontece presencialmente este ano entre os dias 25 e 28 de agosto, em Santo Antônio do Pinhal (SP). Após dois anos de pandemia e realizada apenas virtualmente, a festa retorna com o tema a programação presencial e elege o "decolonialismo" como tema e Conceição Evaristo como autora homenageada.

Em sua quinta edição, a FLIMA aposta em uma curadoria mais horizontal, com a abertura de edital e convocatória para participação de oficineiros. "Sempre pensamos a programação de forma democrática e inclusiva. Com o edital, vamos ampliar as possibilidades de participação, o que também reflete o pensamento decolonial da curadoria", afirma o jornalista Roberto Guimarães, idealizador da FLIMA.

Leia Também Com pouco investimento e grandes autores, começa a Festa Literária da Mantiqueira

O edital vai selecionar propostas de atividades literárias, performáticas e artísticas para os públicos infantojuvenil, jovem e adulto. Lançamento de livro, roda de conversa, palestra, oficina, contação de história, mediação de leitura, slam, performances e apresentações de música e teatro estão entre as possibilidades de participação.

As propostas podem ser enviadas até o dia 31 de julho e serão avaliadas pelo conselho curatorial do evento, que divulgará os selecionados em 5 de agosto. Os interessados podem submeter mais de uma proposta e a inscrição deve ser feita exclusivamente online no link https://bit.ly/editalflima2022

A autora homenageada deste ano é Conceição Evaristo. Mineira de Belo Horizonte, ela é romancista, contista e poeta. Um dos principais expoentes da literatura contemporânea brasileira, Conceição criou o conceito de escrevivência para nomear o próprio processo narrativo, misturando invenção e memória. Foi homenageada como personalidade literária no Prêmio Jabuti em 2019, prêmio que já havia vencido em 2015 com o livro de contos Olhos D 'Água.

A escolha de Conceição Evaristo para ser a homenageada da FLIMA 2022 se dá também pelo tema desta edição, que parte da perspectiva decolonial para refletir sobre o Brasil, nos 200 anos da independência oficial do país, a partir da literatura e do fazer literário, garantindo espaço a autoras e autores negros, indígenas, LGBT+ etc para que contem suas histórias a partir de uma perspectiva diferente da que vem sendo contada.

"Para além da inegável qualidade estética, a literatura de Conceição Evaristo dá visibilidade a um Brasil que a história oficial tentou apagar. Nesse momento, em que o país flerta com a volta da barbárie, ler Conceição é, também, um ato político, no melhor sentido do termo", afirma Roberto Guimarães, da FLIMA.

A Festa Literária Internacional da Mantiqueira é um festival de literatura que, desde 2018, realiza atividades de difusão de literatura, formação de leitores e promoção do livro na região da Serra da Mantiqueira.

Nas quatro primeiras edições da festa, duas presenciais e duas online, foram realizadas mais de 200 atividades, com cerca de 50 mil participantes e convidados como Ana Maria Machado, Ana Maria Gonçalves, Daniel Munduruku, Eliane Brum, José Eduardo Agualusa, Itamar Vieira Junior, Lilia Schwarcz, Luiz Ruffato, Maria Valéria Rezende, Marina Colasanti, Milton Hatoum e Paulo Lins – além de dezenas de novos talentos e escritores com carreira consolidada.