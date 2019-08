Festa Literária da Mantiqueira 2019 anuncia programação

A 2ª edição da Festa Literária da Mantiqueira, evento anual que ocorre na cidade de Santo Antônio do Pinhal, no interior de São Paulo, entre os dias 23 e 25 de agosto, anunciou sua programação com 80 atrações (69 delas, gratuitas), entre debates, oficinas literárias, peças de teatro, shows e intervenções artísticas.

O autor homenageado do evento será o contista e romancista mineiro Luiz Vilela, de 76 anos, que estará presente. Entre os escritores que participam dos debates da programação principal estão Ana Maria Machado, Luiz Ruffato, Aline Bei e Lilia Schwarcz. Os ingressos, já à venda na internet, custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Além da programação principal, que ocorre no Auditório (Rua Coronel Sebastião Marcondes da Silva, s/n), a Flima terá eventos paralelos como a Fli+, que oferece 23 oficinas, palestras e debates gratuitos; o Espaço Mantiqueira será palco de apresentações musicais; a Praça conta com dez shows e peças de teatro; a Fliminha tem contação de histórias, leitura e atividades infantis; e a Flimambiental conta com intervenções artísticas e iniciativas ambientais.

Confira a programação completa no site da Flima.

Programação principal:

Sexta-feira, 23/08

15h30

MESA 1

EM BUSCA DO LEITOR: estratégias para superar a crise das grandes livrarias (mesa com entrada franca)

Pedro Almeida (curador do Prêmio Jabuti)

Cassiano Elek Machado (diretor editorial do Grupo Planeta)

Raquel Menezes (presidente da Libre)

Leonardo Neto (editor do PublishNews)

Mediação: Roberto Guimarães (FLIMA)

17h30

MESA 2

O AUTOR ENTRE O LIVRO E O ROTEIRO: cinema e quadrinhos

Caco Galhardo

Marcos DeBrito

Paulo Garfunkel

Mediação: Rodrigo Faria e Silva

19h30

MESA 3

HISTÓRIA E HISTÓRIAS: biografia como gênero literário

Josélia Aguiar

Mário Magalhães

Mediação: Roberto Guimarães

21h30

ESPETÁCULO TEATRAL: "Chuva" (homenagem a Luiz Vilela)

Companhia Tábula Rasa (Rio de Janeiro)

Peça dirigida por Felipe Vasconcelos com 5 esquetes baseados em contos de Luiz Vilela, autor homenageado da FLIMA 2019

SÁBADO | 24/08

10h

MESA 4

FESTA LITERÁRIAS: uma articulação necessária

(mesa com entrada franca)

Angela Tornelli Ribeiro (Flim, São José dos Campos)

Benilson Toniolo (Jornada Literária de Campos do Jordão)

Mariana Santos (Festival de Literatura Infantil de Monteiro Lobato)

Vanderléia Barboza (Semana Eugênia Sereno, São Bento do Sapucaí)

Wellington Villanova (Flig, Guaratiguetá)

Mediação: Roberto Guimarães (FLIMA)

11h30

MESA 5

ANA MARIA MACHADO: 50 anos de literatura

Ana Maria Machado

15h

MESA 6

AUTOFICÇÃO E INVENÇÃO: o autor (também) como personagem

Aline Bei

Gabriela Aguerre

Idalia Morejón Arnaiz (Cuba)

Tiago Ferro

Mediação: Jane Ciambelli

17h

MESA 7

PARA ALÉM DA FICÇÃO: a História nas histórias de Luiz Ruffato

Luiz Ruffato

Mediação: Rodrigo Faria e Silva

19h

MESA 8

POESIA QUE EMPODERA: a força do slam

Mel Duarte

Ryane Leão

Mediação: Emerson Alcalde

21h

MESA 9

UMA CONVERSA COM LUIZ VILELA: autor homenageado

Luiz Vilela

Mediação: Daniel Benevides

DOMINGO | 25/08

11h30

MESA 10

LITERATURA (IN)COMUM: pop mais (ainda) não popular

Carlos Eduardo de Magalhães

Luiz Biajoni

Mediação: Roberto Guimarães

15h

MESA 11

DEMOCRACIA À BRASILEIRA: as amarras da História

Lilia Schwarcz

Mediação: Bruno Paes Manso

17h

MESA 12

TRAÇOS DEMOCRÁTICOS: humor e política

Exibição de “Admirável Democracia Nova”, 1º episódio da série documental “São Paulo Meu Humor”, sobre a história da Circo Editorial, de Toninho Mendes (1954-2017), seguida de debate com o diretor Pedro Urizzi, o cartunista Alcy Linares e a jornalista Verônica Papoula Mendes, filha de Toninho.

Mediação: Sérgio Rizzo

19h

MESA 13

MEIO AMBIENTE EM FOCO: a Mantiqueira à luz dos escombros de Brumadinho (mesa com entrada franca)

Bergson Guimarães

Deborah Goldemberg

Sueli Nicolau

Programação paralela

FLI+ (sábado, das 9h30 às 21h30 e domingo das 9h30 às 17h, na Escola Municipal Prefeito Noe Alves Ferreira)

SÁBADO | 24 de agosto

9h-11h e 13h-15h (com intervalo)

Mimeoarte: escritos, histórias de vida, publicações e experimentações em mimeógrafo (oficina)

Andrea Paula dos Santos Oliveira Kamensky (historiadora e artista, Santo Antônio do Pinhal)

Suzana Ribeiro (historiadora, Taubaté)

Número de participantes: 15 (requer inscrição prévia, clique aqui)

9h30

Relações triangulares: dois é bom, três é demais? (bate-papo)

Ceneide Maria de Oliveira Cerveny (doutora em psicologia clínica especializada em família, Santo Antônio do Pinhal)

Maria Arlene Moreira (doutora em psicologia clínica especializada em família, São Paulo)

10h

Uma nova masculinidade (bate-papo e intervenção artística)

Marcio Cursino (fotógrafo, Taubaté)

13h30

Fanfics, livros digitais e caminhos alternativos para chegar aos leitores (debate)

Cínthia Zagatto (São José dos Campos)

Heloísa Bernardelli (Assis)

Suellen Roman (São Paulo)

14h

Segundo Encontro dos vencedores do Concurso Literário de Poemas e Contos de Santo Antônio do Pinhal

Rachel Ribeiro da Silva Carvajal (professora, coordenação)

14h30

Como contar um conto: adaptando Luiz Vilela para o teatro (bate-papo)

Felipe Vasconcelos (diretor teatral e ator, Rio de Janeiro)

15h

Autopublicação: sabores, dissabores e desafios (debate)

Márcia Busanello (autora, Santo Antônio do Pinhal)

Mônica Rodrigues (mediadora, mestre em literatura, São Paulo)

15h30

Como contar um clássico (também) em imagens: adaptando Dom Quixote para os quadrinhos (bate-papo)

Caco Galhardo (quadrinista e roteirista, São Paulo)

16h30

Viver na Mantiqueira: ciência e arte (palestra)

Sueli Nicolau (bióloga)

17h

Romance e ficção contemporâneos no Vale do Paraíba (debate)

Tiago Feijó (autor, Pindamonhangaba)

Robson Hasmann (mediador, doutor em Letras, São Paulo)

18h

Poéticas da memória: exercícios de inventário contra as políticas de esquecimento (roda de conversa)

Ana Luiza Braga (editora e poeta, Santo Antônio do Pinhal)

Lior Zisman Zalis (editor e curador, Rio de Janeiro/Barcelona)

19h

Literatura e pintura (palestra)

Nelson Screnci (artista plástico e professor, São Bento do Sapucaí)

19h

A construção do romance histórico (debate)

José Roberto Walker (autor, São Paulo)

Bruna Meneguetti (mediadora, jornalista e escritora, São Paulo)

DOMINGO | 25 de agosto

9h30-14h30 (com intervalo para almoço)

Produzindo um Ex-Libris com o Ateliê De Etser (oficina de xilogravura)

Fabio Sapede (artista plástico, São José dos Campos)

Sergio Silva (artista plástico, São José dos Campos)

Número de participantes: 15 (requer inscrição prévia, clique aqui)

10h

Gastronomia da Mantiqueira: raiz e autenticidade (palestra)

Vitor Pompeu (chef de cozinha)

10h

O tempo da crônica (oficina)

Laís Barros Martins (jornalista e escritora, São Paulo)

10h30

Registro e memória: os relatos de viagem e a ficção (palestra)

Ernesto Stock (cineasta e escritor, São Paulo)

11h

Elas (re)veladas (roda de conversa e intervenção artística)

Carol Lobo (educadora, Taubaté)

Beth Costa (artista plástica, Taubaté)

11h

Como levar a nova literatura para a sala de aula (bate-papo)

Geraldo Maciel (educador, Taubaté)

11h30

O menino do lado de lá (bate-papo com o autor)

J.R. Penteado (escritor, São Paulo)

11h30

Cozinha caipira e o território Mantiqueira (debate)

João Luís Machado (historiador)

Patrick Assumpção (agrônomo)

Vitor Pompeu (chef de cozinha)

Ricardo Barbosa (mediador, professor)

11h30

Jornalismo literário e pós-verdade (debate)

André Cáceres (jornalista e ficcionista, São Paulo)

Bruna Meneguetti (jornalista e ficcionista, São Paulo)

15h30

Meio ambiente e distopia na Mantiqueira (palestra)

Fabio Ortiz Jr (geólogo e educador ambiental, Santo Antônio do Pinhal)