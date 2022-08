Fernando Morais, Laurentino Gomes e Eliane Brum entre os finalistas do Prêmio Juca Pato 2022

Eliane Brum, Fernando Morais, Laurentino Gomes, Marina Colasanti e Padre Júlio Lancellotti são os finalistas do Prêmio Intelectual do Ano - Troféu Juca Pato de 2022.

Leia Também Livraria da Vila inaugura nova loja na Alameda Lorena

Eles foram selecionados pela diretoria da União Brasileira de Escritores (UBE) entre os mais de 30 intelectuais brasileiros indicados pelo público.

Até o dia 17 de setembro a votação está aberta para os sócios da UBE-SP, que devem votar eletronicamente. O vencedor será revelado no dia 26 de setembro.

O Prêmio Juca Pato é dado a uma personalidade que tenha publicado um livro no ano anterior, de repercussão nacional, e que tenha “se destacado em qualquer área do conhecimento e contribuído para o desenvolvimento e o prestígio do País, na defesa dos valores democráticos e republicanos”.

Entre os vencedores do prêmio Juca Pato estão nomes como Lygia Fagundes Telles, Carlos Drummond de Andrade, Antonio Candido, Juscelino Kubitschek e Fernando Henrique Cardoso. Mais recentemente, ganharam Laerte (2021), Ailton Krenak (2020), Ignácio de Loyola Brandão (2019) e Milton Hatoum (2018) - os dois últimos cronistas do Estadão.

Os finalistas do Prêmio Juca Pato 2022 e seus livros

A jornalista Eliane Brum lançou, em 2021, Banzeiro òkòtó: Uma viagem à Amazônia Centro do Mundo - livro de denúncia em defesa da Amazônia.

Fernando Morais publicou, no ano passado, o primeiro volume da biografia de Lula.

Já Laurentino Gomes apresentou o segundo volume de sua trilogia Escravidão, em obra publicada pela Globo.

Marina Colasanti, em Vozes de Batalha, que saiu pelo selo Tusquets, faz um retrato da sociedade carioca das décadas de 1920-1940 a partir da história do casal Henrique Lage e Gabriella Besanzoni.

Padre Júlio Lancellotti, pedagogo e pároco brasileiro, lançou, pela Matrioska Editora, Tinha Uma Pedra no Meio do Caminho. A obra refaz sua trajetória de 36 anos ao lado de pessoas em situação de rua em São Paulo.