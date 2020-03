Feira do Livro de Londres é cancelada por causa do coronavírus

Os organizadores da Feira do Livro de Londres anunciaram que o evento programado para os dias 10, 11 e 12 de março foi cancelado para evitar a disseminação do coronavírus.

De acorco com o comunicado no site da feira que seria realizada em Olympia, "os efeitos, reais e projetados do coronavírus estão se tornando evidentes em todos os aspectos de nossas vidas aqui no Reino Unido e no mundo, com muitos de nossos participantes enfrentando restrições de viagem."

Ao seguir diretrizes do governo do Reino Unido, a feira deve retornar com sua próxima edição em 2021. "É com relutância que tomamos a decisão de não prosseguir com o evento deste ano. A London Book Fair retornará, melhor do que nunca, em 2021."

Cancelamentos

Nesta semana o Salão do Livro de Paris também foi cancelado, devido às medidas adotadas pelo governo francês contra o coronavírus. Nesta terça, 3, a Feira do Livro de Leipzig, na Alemanha, também foi cancelada.

A Feira do Livro Infantil de Bolonha, que também seria realizada em março, foi adiada para maio. Ela está prevista para ser realizada entre os dias 5 e 7.

O Museu do Louvre, um dos principais pontos turísticos de Paris, voltou a ficar fechado nesta segunda-feira, 2, pelo segundo dia, porque os funcionários usaram de seu direito de não trabalhar em caso de perigo. Eles votaram unanimamente por não trabalhar.

Museu mais popular do mundo, o Louvre recebeu 9,6 milhões de visitantes em 2019.