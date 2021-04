Feira do Livro da Unesp dá descontos de pelo menos 50% até domingo

A Feira do Livro da Unesp 2021 começa nesta segunda-feira, 5, com descontos de pelo menos 50%. Mais de 210 editoras e selos editoriais participam da feira do livro, que neste ano será virtual e termina às 23h59 do domingo, dia 11.

Por meio do site da Feira do Livro da Unesp, é possível acessar a lista de livros com desconto de cada editora participante. São milhares de livros em oferta. A compra é feita diretamente pelo site da editora ou, em alguns casos, pelo Whatsapp. Com a feira virtual, os leitores não precisam se deslocar nem esperar em longas filas para ser atendido nos estandes mais concorridos. Por outro lado, há quase sempre a cobrança de frete.

Entre as editoras participantes este ano estão Companhia das Letras, Todavia, 34, Autêntica, Bazar do Tempo, Dublinense, Estação Liberdade, Global, Iluminuras, Martins Martins Fontes, WMF Martins Fontes, Taschen, Relicário, Reformatório, Record, L&PM, Lote 42, Malê, Nova Fronteira, Editora Unesp e Edusp. Há também as editoras especializadas em livros infantis, como a Pulo do Gato e a Brinque-Book.

Na lista de livros oferecidos, estão desde lançamentos a obras de fundo de catálogo. Clássicos brasileiros e universais.

No site da Companhia das Letras, é possível encontrar Amada, de Toni Morrison, por R$ 33,95. Viva o Povo Brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro, sai por R$ 42,45. Mrs Dalloway, de Virginia Woolf, custa R$ 16,45 e 2666, de Roberto Bolaño, R$ 37,45.

O box Irmãs Brönte sai por R$ 74,95 na Nova Fronteira. O de Virginia Woolf, que está sendo lembrada pelos 80 anos da sua morte, por R$ 64,95. A nova HQ de 1984 está custando R$ 34,95.

Os livros de bolso da L&PM começam em R$ 9,95 no site da editora gaúcha.

Na Malê, a biografia de Carolina Maria de Jesus, de Tom Faria, está sendo vendida por R$ 36.

Poesia? Na Relicário, Os Trabalhos e As Noites, da argentina Alejandra Pizarnik, pode ser comprado por R$ 19,50.

Um bom clássico russo? A nova tradução de Escritos da Casa Morta, de Dostoievski, vale R$ 39,50 na editora 34.

Para a lista completa dos livros em promoção, consulte o site da Feira do Livro da Unesp.

Veja as editoras que participam da Feira do Livro da Unesp