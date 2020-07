Exposição na Itália homenageará os 700 anos da morte de Dante Alighieri

A Itália se prepara para homenagear os 700 anos da morte do Dante Alighieri (1265-1321), autor de A Divina Comédia, com uma grande exposição em Forlì, na região da Emilia-Romagna, que reunirá obras de todo o mundo.

Sob o título Dante, a Visão da Aarte, a mostra será realizada de 12 de março a 4 de julho de 2021 no museu San Domenico na cidade onde Dante encontrou refúgio no outono de 1302.

Segundo os organizadores, a exposição contará com obras primas provenientes das Galerias Uffizi, de Florença, bem como de outros museus e galerias internacionais. Entre as relíquias que ficarão disponíveis estão as de Andrea del Castagno, Michelangelo e Pontormo, além dos desenhos preciosos de Federico Zuccari e o busto de mármore de Virgilio, do escultor Carlo Albacini.

A pinacoteca florentina também emprestará o famoso retrato de Dante Alighieri e o outro de Farinata degli Uberti, nobre mencionado em um canto do Inferno, sendo os dois de autoria de Andrea del Castagno.

Dante foi poeta, escritor e político e é conhecido como "pai da língua italiana" moderna.