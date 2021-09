Eventos e livros homenageiam centenário do lendário editor Jacó Guinsburg

Um ciclo de debates, o lançamento de três livros e a exibição de um filme farão parte da programação do projeto 100 Jacó, que consiste em vários eventos promovidos em parceria entre o Sesc e a editora Perspectiva para homenagear o centenário do lendário editor Jacó Guinsburg, morto em 2018.

Leia Também Morre aos 97 anos o editor e crítico Jacó Guinsburg

Guinsburg foi criador da Perspectiva, editora relevante desde os tempos da ditadura para a divulgação de obras acadêmicas no selo Estudos, tendo em seu rol de autores nomes como Antonio Cândido, Décio Pignatari e Paulo Emilio Salles Gomes, entre muitos outros.

Nascido na Bessarábia (região que hoje fica entre a Moldávia e a Ucrânia), Jacó viveu no Brasil desde os três anos de idade e editou mais de 1200 títulos pela Perspectiva, responsável por trazer ao Brasil pela primeira vez obras relevantes para o estudo da literatura e das ciências humanas.

A celebração 100 Jacó começa nesta terça-feira, 21, com curadoria de Gita K. Guinsberg e Abílio Tavares, e se estende por três etapas. Cada uma marca o lançamento de um livro.

A primeira etapa é o debate A Cultura dos Livros, transmitido pelo canal do Sesc no dia 21/9 às 19h, com participação de Celso Lafer, Danilo Santos de Miranda, Gita Guinsburg, Leda Maria Martins, Plínio Martins Filho, Rosangela Patriota, Andrea Nogueira, Abílio Tavares, Sergio Kon e Roberta Estrela D'Alva. O evento marca o lançamento do livro Digitais de um Editor, de Jacó Guinsburg.

A segunda e terceira etapas ocorrem em março e setembro de 2022, com os relançamentos de Aventuras de uma Língua Errante, livro em que Jacó escreve sobre a cultura judaica, literatura, arte e o iídiche, e A Obra de Arte Viva e outros Textos, de Adolphe Appia, última tradução de Jacó.